В Тюмени закроют крупный каток из-за погоды

20 декабря 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени каток в Гилевской роще площадью 1500 квадратных метров будет закрыт при температуре выше 0 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку. «В связи с приближающимся по прогнозам синоптиков потеплением во избежание получения травм при катании на коньках при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия ледовый каток в роще будет закрыт. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения, что требует повторной заливки при отрицательных температурах воздуха», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся круглосуточный каток у моста Влюбленных. Однако пользоваться им запрещено при температуре воздуха выше -5 градусов.

В Тюмени каток в Гилевской роще площадью 1500 квадратных метров будет закрыт при температуре выше 0 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку. «В связи с приближающимся по прогнозам синоптиков потеплением во избежание получения травм при катании на коньках при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия ледовый каток в роще будет закрыт. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения, что требует повторной заливки при отрицательных температурах воздуха», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся круглосуточный каток у моста Влюбленных. Однако пользоваться им запрещено при температуре воздуха выше -5 градусов.