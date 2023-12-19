19 декабря 2023

В Тюмени закроют крупный каток из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку Фото:

В Тюмени каток в Гилевской роще площадью 1500 квадратных метров будет закрыт при температуре выше 0 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку.

«В связи с приближающимся по прогнозам синоптиков потеплением во избежание получения травм при катании на коньках при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия ледовый каток в роще будет закрыт. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения, что требует повторной заливки при отрицательных температурах воздуха», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся круглосуточный каток у моста Влюбленных. Однако пользоваться им запрещено при температуре воздуха выше -5 градусов.

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В Тюмени каток в Гилевской роще площадью 1500 квадратных метров будет закрыт при температуре выше 0 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку. «В связи с приближающимся по прогнозам синоптиков потеплением во избежание получения травм при катании на коньках при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия ледовый каток в роще будет закрыт. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения, что требует повторной заливки при отрицательных температурах воздуха», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся круглосуточный каток у моста Влюбленных. Однако пользоваться им запрещено при температуре воздуха выше -5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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