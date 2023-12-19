В Тюмени закроют крупный каток из-за погоды

В Тюмени каток в Гилевской роще площадью 1500 квадратных метров будет закрыт при температуре выше 0 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Помимо катка, в роще также зальют горки и установят праздничную елку.
«В связи с приближающимся по прогнозам синоптиков потеплением во избежание получения травм при катании на коньках при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия ледовый каток в роще будет закрыт. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения, что требует повторной заливки при отрицательных температурах воздуха», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся круглосуточный каток у моста Влюбленных. Однако пользоваться им запрещено при температуре воздуха выше -5 градусов.
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