В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ

Пожарная тревога была ложной
В Тюмени эвакуировали ТЦ «Магеллан». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как сообщил URA.RU один из администраторов комплекса, пожарная тревога была ложной.
«Прорвало трубу в бизнес-центре, поэтому сработала пожарная сигнализация. У нас сейчас все хорошо, все работает», — рассказал администратор.
Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года произошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж». По словам одного из свидетелей, неизвестный распылил перцовый баллончик в здании.
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