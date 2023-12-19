19 декабря 2023

В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Магеллан - эскалаторы. Тюмень, эскалатор
Пожарная тревога была ложной Фото:

В Тюмени эвакуировали ТЦ «Магеллан». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как сообщил URA.RU один из администраторов комплекса, пожарная тревога была ложной.

«Прорвало трубу в бизнес-центре, поэтому сработала пожарная сигнализация. У нас сейчас все хорошо, все работает», — рассказал администратор.

Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года произошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж». По словам одного из свидетелей, неизвестный распылил перцовый баллончик в здании.

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В Тюмени эвакуировали ТЦ «Магеллан». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как сообщил URA.RU один из администраторов комплекса, пожарная тревога была ложной. «Прорвало трубу в бизнес-центре, поэтому сработала пожарная сигнализация. У нас сейчас все хорошо, все работает», — рассказал администратор. Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года произошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж». По словам одного из свидетелей, неизвестный распылил перцовый баллончик в здании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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