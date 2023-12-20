В Тобольске запустят речные прогулки

Инвестор уже приобрел теплоход для речных прогулок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в 2024 году запустят прогулки по реке Иртыш. Об этом рассказал во время прямой линии глава города Максим Афанасьев. Инвестор уже приобрел теплоход для речных прогулок.

«Я даю слово, что в 2024 году мы запустим речные прогулки. Мы уже нашли инвестора, который специально приобрел для нас теплоход вместимостью 90 посадочных мест. Но мы не ограничились наличием этого теплохода. Мы поставили задачу разработать некий бренд, который бы эти прогулки делал более аутентичными. Это будет связь с купечеством», — рассказал Афанасьев, отвечая на вопросы жителей.

Он добавил, что на пристани также разместят небольшой музей, который будет рассказывать о местных купцах, а сам причал назовут Купеческим. Кроме того, власти нашли инструмент, который позволит по Пушкинской карте посещать водные экскурсии на теплоходе.