20 декабря 2023

Тюменки хотят заменить мужчин-охранников, автослесарей и токарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , девушка, токарь, рабочий, металлообработка
Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9% Фото:

Жительницы Тюмени готовы освоить «мужские» специальности: охранника, токаря, автослесаря и машиниста. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Зарплата.ру». Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9%.

«Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди женщин из Тюменской области и выяснил, что доля представительниц прекрасного полы, желающих осваивать исконно „мужские“ профессии, снизилась за год на 9%. В топ-5 традиционно „мужских“ специальностей, которые готовы освоить респондентки, попали разнорабочий, автослесарь, машинист, водитель грузовика и охранник», — рассказали в пресс-службе компании.

Опрошенные женщины считают что с мужчинами сложнее конкурировать в работе. Также, по мнению женщин, многие компании при выборе сотрудника отдают предпочтение именно представителям мужского пола.

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Жительницы Тюмени готовы освоить «мужские» специальности: охранника, токаря, автослесаря и машиниста. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Зарплата.ру». Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9%. «Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди женщин из Тюменской области и выяснил, что доля представительниц прекрасного полы, желающих осваивать исконно „мужские“ профессии, снизилась за год на 9%. В топ-5 традиционно „мужских“ специальностей, которые готовы освоить респондентки, попали разнорабочий, автослесарь, машинист, водитель грузовика и охранник», — рассказали в пресс-службе компании. Опрошенные женщины считают что с мужчинами сложнее конкурировать в работе. Также, по мнению женщин, многие компании при выборе сотрудника отдают предпочтение именно представителям мужского пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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