Тюменки хотят заменить мужчин-охранников, автослесарей и токарей

21 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницы Тюмени готовы освоить «мужские» специальности: охранника, токаря, автослесаря и машиниста. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Зарплата.ру». Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9%. «Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди женщин из Тюменской области и выяснил, что доля представительниц прекрасного полы, желающих осваивать исконно „мужские“ профессии, снизилась за год на 9%. В топ-5 традиционно „мужских“ специальностей, которые готовы освоить респондентки, попали разнорабочий, автослесарь, машинист, водитель грузовика и охранник», — рассказали в пресс-службе компании. Опрошенные женщины считают что с мужчинами сложнее конкурировать в работе. Также, по мнению женщин, многие компании при выборе сотрудника отдают предпочтение именно представителям мужского пола.

Жительницы Тюмени готовы освоить «мужские» специальности: охранника, токаря, автослесаря и машиниста. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Зарплата.ру». Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9%. «Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди женщин из Тюменской области и выяснил, что доля представительниц прекрасного полы, желающих осваивать исконно „мужские“ профессии, снизилась за год на 9%. В топ-5 традиционно „мужских“ специальностей, которые готовы освоить респондентки, попали разнорабочий, автослесарь, машинист, водитель грузовика и охранник», — рассказали в пресс-службе компании. Опрошенные женщины считают что с мужчинами сложнее конкурировать в работе. Также, по мнению женщин, многие компании при выборе сотрудника отдают предпочтение именно представителям мужского пола.