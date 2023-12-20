Тюменки хотят заменить мужчин-охранников, автослесарей и токарей

Жительницы Тюмени готовы освоить «мужские» специальности: охранника, токаря, автослесаря и машиниста. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Зарплата.ру». Однако за год количество женщин, желающих получить мужскую профессию, снизилось на 9%.
«Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди женщин из Тюменской области и выяснил, что доля представительниц прекрасного полы, желающих осваивать исконно „мужские“ профессии, снизилась за год на 9%. В топ-5 традиционно „мужских“ специальностей, которые готовы освоить респондентки, попали разнорабочий, автослесарь, машинист, водитель грузовика и охранник», — рассказали в пресс-службе компании.
Опрошенные женщины считают что с мужчинами сложнее конкурировать в работе. Также, по мнению женщин, многие компании при выборе сотрудника отдают предпочтение именно представителям мужского пола.
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