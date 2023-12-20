Власти ЯНАО предлагают бизнес «под ключ»

21 декабря 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Модульные здания сдадут в аренду на льготных условиях Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Несколько модульных зданий в Ямальском районе округа передадут предпринимателям на льготных условиях. Здесь планируют развивать розничную торговлю, сферу услуг, а также общепит. Средства на эти цели будут выделены из окружного бюджета, сообщается на сайте правительства округа. «В районе планируется возвести четыре нестационарных торговых объекта общей площадью более 250 квадратных метров. Модульные здания появятся в центре Салемала, Нового Порта, Панаевска и Яр-Сале. У предпринимателей будет возможность арендовать новые здания на льготных условиях. В первый год нужно будет заплатить 40% от стоимости аренды, на второй год — 60%», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте окружного правительства. В селе Панаевск в модульном здании появятся кондитерская, аптека и парикмахерская. В Яр-Сале будут работать два магазина и кофейня, в Новом Порту — кафе-пекарня. В Салемале откроются парикмахерская и магазин. В будущем году нестационарные торговые объекты построят также в Тазовском районе. Ранее URA.RU сообщало, что новичкам бизнеса в ЯНАО помогают деньгами и обучением. Профобучение в департаменте занятости прошли 1000 человек.

Несколько модульных зданий в Ямальском районе округа передадут предпринимателям на льготных условиях. Здесь планируют развивать розничную торговлю, сферу услуг, а также общепит. Средства на эти цели будут выделены из окружного бюджета, сообщается на сайте правительства округа. «В районе планируется возвести четыре нестационарных торговых объекта общей площадью более 250 квадратных метров. Модульные здания появятся в центре Салемала, Нового Порта, Панаевска и Яр-Сале. У предпринимателей будет возможность арендовать новые здания на льготных условиях. В первый год нужно будет заплатить 40% от стоимости аренды, на второй год — 60%», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте окружного правительства. В селе Панаевск в модульном здании появятся кондитерская, аптека и парикмахерская. В Яр-Сале будут работать два магазина и кофейня, в Новом Порту — кафе-пекарня. В Салемале откроются парикмахерская и магазин. В будущем году нестационарные торговые объекты построят также в Тазовском районе. Ранее URA.RU сообщало, что новичкам бизнеса в ЯНАО помогают деньгами и обучением. Профобучение в департаменте занятости прошли 1000 человек.