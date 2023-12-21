Пропавший без вести собирался отправится на такси из дома в Заозерном районе до дачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане пропал без вести пожилой мужчина, проживающий в Заозерном районе города. Его ищут родственники. Об этом URA.RU рассказала читательница, знакомая с родственниками пропавшего пенсионера.

«Пропал дедушка! Пошли пятые сутки, как его нет дома. Карпов Алексей Валентинович, 1956 года рождения», — сообщила читательница.

По информации женщины, Алексей Валентинович ушел из дома № 1 по улице 11 микрорайон в Кургане 18 декабря около 17:00. С тех пор домой мужчина не приходил. Одет был в черную шапку, синий пуховик, черные ботинки и трико. Родственники, по данным читательницы, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону +7 (919) 562-12-43.

Корреспондент URA.RU обратился к родственнице по телефону. Девушка, которая является внучкой пропавшего, сообщила, что полицией был установлен последний вызов с телефона Алексея Валентиновича. По словам девушки, он заказывал машину такси до дачи. Адрес внучка не вспомнила, но уточнила, что находится она за микрорайоном «Кургансельмаш». Доехал ли мужчина до назначенного места в настоящий момент неизвестно.

Также корреспондент направил запрос УМВД по Кургану. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения информации.

По запросу корреспондента представитель регионального подразделения поисково-спасательного отряда добровольцев «ЛизаАлерт» подтвердил, что мужчину ищут в Кургане. Представитель сообщил, что заявка была принята от родственников, а в настоящий момент волонтерами проводятся поисково-спасательные мероприятия.

По последним данным, Алексей Валентинович намеревался уехать из дома на дачу на такси Фото: читательница URA.RU