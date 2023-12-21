Тюменский репер OG Buda записал песню с Бастой

22 декабря 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Репер в новой песне рассказал о своем прошлом в Тюмени Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменский репер OG Buda (Григорий Ляхов) записал совместную песню с репером Баста. Трек называется «Карма». В композиции рассказывается история из жизни тюменца. «Уже на следующий день самолет в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла. Но кто же знал, что это моя последняя поездка, а?» — такие строки есть в песне. OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте репер вместе с семьей переехал в Будапешт — столицу Венгрии. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца.

Тюменский репер OG Buda (Григорий Ляхов) записал совместную песню с репером Баста. Трек называется «Карма». В композиции рассказывается история из жизни тюменца. «Уже на следующий день самолет в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла. Но кто же знал, что это моя последняя поездка, а?» — такие строки есть в песне. OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте репер вместе с семьей переехал в Будапешт — столицу Венгрии. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца.