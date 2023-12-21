21 декабря 2023

Тюменский репер OG Buda записал песню с Бастой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
Репер в новой песне рассказал о своем прошлом в Тюмени Фото:

Тюменский репер OG Buda (Григорий Ляхов) записал совместную песню с репером Баста. Трек называется «Карма». В композиции рассказывается история из жизни тюменца.

«Уже на следующий день самолет в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла. Но кто же знал, что это моя последняя поездка, а?» — такие строки есть в песне.

OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте репер вместе с семьей переехал в Будапешт — столицу Венгрии. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский репер OG Buda (Григорий Ляхов) записал совместную песню с репером Баста. Трек называется «Карма». В композиции рассказывается история из жизни тюменца. «Уже на следующий день самолет в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла. Но кто же знал, что это моя последняя поездка, а?» — такие строки есть в песне. OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте репер вместе с семьей переехал в Будапешт — столицу Венгрии. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...