24 декабря 2023

Тюменцы определились с целями на начало 2024 года

Авито Услуги: главными задачами тюменцев на 2024 год стали ремонт и образование
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации с места избиения депутата Калининского района Кирилла Чиглинцева. Челябинск, отделочник, штукатур, ремонт
По версии «Авито Услуг», больше всего вырос спрос на услуги мастеров-потолочников и штукатуров-маляров Фото:

Основными планами Тюменцев на начало 2024 года станут ремонт в квартире и получение нового образования. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел сервиса «Авито Услуги».

«Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, тюменцы в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием. На втором и третьем месте — услуги психологов и услуги мастеров по ремонту», — говорится в сообщении

Сообщается, что интерес к образованию в сфере IT и бизнеса вырос на 241% по сравнению с ноябрем. Услуги психологов стали популярнее на 96%, а спрос на ремонтников вырос в среднем на 107%. Кроме того, в приоритеты тюменцев на начало года попали обучение парикмахерскому искусству, массажу и наращиванию ресниц.

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Основными планами Тюменцев на начало 2024 года станут ремонт в квартире и получение нового образования. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел сервиса «Авито Услуги». «Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, тюменцы в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием. На втором и третьем месте — услуги психологов и услуги мастеров по ремонту», — говорится в сообщении Сообщается, что интерес к образованию в сфере IT и бизнеса вырос на 241% по сравнению с ноябрем. Услуги психологов стали популярнее на 96%, а спрос на ремонтников вырос в среднем на 107%. Кроме того, в приоритеты тюменцев на начало года попали обучение парикмахерскому искусству, массажу и наращиванию ресниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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