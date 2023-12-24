Тюменцы определились с целями на начало 2024 года

Основными планами Тюменцев на начало 2024 года станут ремонт в квартире и получение нового образования. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел сервиса «Авито Услуги».
«Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, тюменцы в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием. На втором и третьем месте — услуги психологов и услуги мастеров по ремонту», — говорится в сообщении
Сообщается, что интерес к образованию в сфере IT и бизнеса вырос на 241% по сравнению с ноябрем. Услуги психологов стали популярнее на 96%, а спрос на ремонтников вырос в среднем на 107%. Кроме того, в приоритеты тюменцев на начало года попали обучение парикмахерскому искусству, массажу и наращиванию ресниц.
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