В Шадринске запустили десятки инвестпроектов на 2,2 млрд рублей

26 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

В Шадринске в 2023 году запустили 48 инвестпроектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шадринске (Курганская область) бизнесмены запустили 48 инвестиционных проектов, в которые было вложено 2,2 миллиарда рублей. Такие итоги 26 декабря подвела заместитель главы администрации города по экономике Елена Насонова, сообщается в telegram-канале «Шадринск.Официально». «В 2023 году шадринский бизнес начал 48 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций составила 2,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Итоги были подведены в ходе инвестсовета при главе города Антоне Мокане. В пресс-службе мэрии отметили, что предприятием «ЗОК» было инвестировано порядка 800 млн рублей на проект реконструкции цеха и расширению парка оборудования. «Технокерамика» направлено более 300 млн рублей. На модернизацию производства завод сварочных электродов «ГУДЭЛ» было выделено свыше 120 млн, около 60 млн инвестировано группой компаний ШЗМК. На обновление парка сельхозтехники «АСК-Агро» было потрачено 99 млн, почти на 70 млн рублей закуплено оборудование комбинатом хлебопродуктов. Одним из наиболее заметным бизнес-объектом в 2023 году отмечается отркытие торгового центра «Шадринск Холл». В качестве мер господдержки местных предпринимателям было выделено более 63 млн рублей.

В Шадринске (Курганская область) бизнесмены запустили 48 инвестиционных проектов, в которые было вложено 2,2 миллиарда рублей. Такие итоги 26 декабря подвела заместитель главы администрации города по экономике Елена Насонова, сообщается в telegram-канале «Шадринск.Официально». «В 2023 году шадринский бизнес начал 48 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций составила 2,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Итоги были подведены в ходе инвестсовета при главе города Антоне Мокане. В пресс-службе мэрии отметили, что предприятием «ЗОК» было инвестировано порядка 800 млн рублей на проект реконструкции цеха и расширению парка оборудования. «Технокерамика» направлено более 300 млн рублей. На модернизацию производства завод сварочных электродов «ГУДЭЛ» было выделено свыше 120 млн, около 60 млн инвестировано группой компаний ШЗМК. На обновление парка сельхозтехники «АСК-Агро» было потрачено 99 млн, почти на 70 млн рублей закуплено оборудование комбинатом хлебопродуктов. Одним из наиболее заметным бизнес-объектом в 2023 году отмечается отркытие торгового центра «Шадринск Холл». В качестве мер господдержки местных предпринимателям было выделено более 63 млн рублей.