Тюменским чиновникам дадут больше денег на смартфоны и автомобили

В Тюменской области увеличат суммы для закупки телефонов и машин для чиновников

27 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

На те суммы, что разрешены сейчас, власти не могут покупать подорожавшие товары Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тюменской области подготовили документ, после подписания которого чиновники и депутаты получат право покупать за счет бюджета смартфоны, автомобили и мебель по более высоким ценам, нежели сейчас. Проект постановления правительства региона есть в распоряжении URA.RU. «Перечень товаров, в отношении которых предъявляются требования к предельной цене. Стоимость смартфонов для руководителей органов госвласти, госорганов Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы: не более 58 800 рублей. Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием: не более 4,5 млн рублей, электромобили — не более 5,2 млн. Письменные столы с тумбами — не более 95 тысяч рублей», — говорится в проекте постановления. В редакции, которая действует в настоящее время, предельная цена этих товаров не превышает 40 000, 4,2 млн рублей, электромобилей там нет вовсе, а столы можно покупать не дороже, чем за 69 500. В проекте документа есть и пояснение, почему максимальный бюджет на телефоны, авто и мебель нужно увеличить. «Поступило обращение от Управления госзакупок Тюменской области. При помощи сведений в интернете и запроса коммерческих предложений были проанализированы цены на мебель, телефоны и транспорт. Поскольку в настоящее время рыночная стоимость этих товаров значительно превышает предельно допустимую, установленную постановлением правительства Тюменской области, совершить покупку указанных товаров практически не представляется возможным», — пояснили разработчики документа. Согласно данным о прошлых изменениях постановления правительства, действующие сейчас лимиты на телефоны и авто были установлены в конце марта 2022 года. Предельные цены на мебель — в ноябре 2021-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тюменской области подготовили документ, после подписания которого чиновники и депутаты получат право покупать за счет бюджета смартфоны, автомобили и мебель по более высоким ценам, нежели сейчас. Проект постановления правительства региона есть в распоряжении URA.RU. «Перечень товаров, в отношении которых предъявляются требования к предельной цене. Стоимость смартфонов для руководителей органов госвласти, госорганов Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы: не более 58 800 рублей. Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием: не более 4,5 млн рублей, электромобили — не более 5,2 млн. Письменные столы с тумбами — не более 95 тысяч рублей», — говорится в проекте постановления. В редакции, которая действует в настоящее время, предельная цена этих товаров не превышает 40 000, 4,2 млн рублей, электромобилей там нет вовсе, а столы можно покупать не дороже, чем за 69 500. В проекте документа есть и пояснение, почему максимальный бюджет на телефоны, авто и мебель нужно увеличить. «Поступило обращение от Управления госзакупок Тюменской области. При помощи сведений в интернете и запроса коммерческих предложений были проанализированы цены на мебель, телефоны и транспорт. Поскольку в настоящее время рыночная стоимость этих товаров значительно превышает предельно допустимую, установленную постановлением правительства Тюменской области, совершить покупку указанных товаров практически не представляется возможным», — пояснили разработчики документа. Согласно данным о прошлых изменениях постановления правительства, действующие сейчас лимиты на телефоны и авто были установлены в конце марта 2022 года. Предельные цены на мебель — в ноябре 2021-го.