Многодетный тюменец прогулял краденные 700 000 рублей в стриптизе и саунах

Украденные деньги тюменец потратил на бани, вкусную еду и просмотр экзотических танцев от девушек Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Тюменец, имеющий трех детей, обокрал своего заказчика на 700 000 рублей, которые вместе с другом потратил в увеселительных заведениях, в том числе — за три дня оставил 250 000 рублей в одном из стрип-клубов. Информация содержится в судебном акте по делу, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый делал ремонт заказчику в ванной комнате на втором этаже частного дома. Для устройства вытяжки ему понадобилось попасть на чердак. Там, среди утеплителя, он обнаружил конверт, в котором были 700 000 рублей (накопления потерпевшего), и украл деньги. В последующем мужчина вместе со своим приятелем потратил всю сумму в саунах, кафе и стриптиз-клубе», — следует из материалов суда.

На следующий день после кражи мужчина — отец троих детей, вместе с другом отправился в популярный в Тюмени банный комплекс. Там они оставили около 30 000 рублей. Затем мужчины направились в сауну, где заплатили такую же сумму.

Еще через день приятели оказались в стриптиз-клубе, который затем посещали еще дважды. В итоге за три дня они потратили в увеселительном заведении около 250 000 рублей.

Спустя еще два дня мужчины посетили кафе (50 000 рублей за раз) и сауну (60 000). За следующие 18 дней они растратили еще 280 000 рублей на развлечения.

Вора приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оказалось, что он еще и являлся рецидивистом, ранее судимым за уничтожение чужого имущества и причинение тяжкого вреда здоровью.

Тюменец пытался оспорить приговор. Мужчина пояснял, что вернул потерпевшему 45 000 рублей и планировал в дальнейшем ежемесячно отдавать еще по 50 000. Но за решеткой он сделать этого не сможет. Он также настаивал, что совершил преступление «в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», но этот довод, учитывая то, на что мужчина тратил деньги, суд не принял, наказание оставили в силе.