Путин призвал лидеров стран СНГ к тесному сотрудничеству по борьбе с фальсификацией истории

Страны СНГ и в дальнейшем будут тесно сотрудничать в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге.
«Сотрудничество участников Содружества независимых государств по-прежнему востребовано. Особенно это касается борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — отметил Путин. Он подчеркнул, что ради исторической истины и в память о погибших воинах Великой Отечественной войны следует продолжать проводить акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Они уже стали знаковыми.
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