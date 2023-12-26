Путин призвал лидеров стран СНГ к тесному сотрудничеству по борьбе с фальсификацией истории

Путин напомнил о недопустимости фальсификации истории
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин призвал проводить акции памяти павших в Великую Отечественную Фото:

Страны СНГ и в дальнейшем будут тесно сотрудничать в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге.

«Сотрудничество участников Содружества независимых государств по-прежнему востребовано. Особенно это касается борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — отметил Путин. Он подчеркнул, что ради исторической истины и в память о погибших воинах Великой Отечественной войны следует продолжать проводить акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Они уже стали знаковыми.

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Страны СНГ и в дальнейшем будут тесно сотрудничать в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге. «Сотрудничество участников Содружества независимых государств по-прежнему востребовано. Особенно это касается борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — отметил Путин. Он подчеркнул, что ради исторической истины и в память о погибших воинах Великой Отечественной войны следует продолжать проводить акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Они уже стали знаковыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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