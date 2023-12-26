Путин призвал лидеров стран СНГ к тесному сотрудничеству по борьбе с фальсификацией истории

Путин напомнил о недопустимости фальсификации истории

26 декабря 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Путин призвал проводить акции памяти павших в Великую Отечественную Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны СНГ и в дальнейшем будут тесно сотрудничать в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге. «Сотрудничество участников Содружества независимых государств по-прежнему востребовано. Особенно это касается борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — отметил Путин. Он подчеркнул, что ради исторической истины и в память о погибших воинах Великой Отечественной войны следует продолжать проводить акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Они уже стали знаковыми.

Страны СНГ и в дальнейшем будут тесно сотрудничать в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран Содружества в Санкт-Петербурге. «Сотрудничество участников Содружества независимых государств по-прежнему востребовано. Особенно это касается борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — отметил Путин. Он подчеркнул, что ради исторической истины и в память о погибших воинах Великой Отечественной войны следует продолжать проводить акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Они уже стали знаковыми.