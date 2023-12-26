Губернатор Моор рассказал, как в области будут бороться с отключениями электричества

В Тюменской области построят новые подстанции и линии электропередач

27 декабря 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Разработанная программа рассчитана до 2025 года включительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В план по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области вошли 52 мероприятия, первыми работу в этом направлении на себе почувствуют жители СНТ «Русское поле». Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. «План по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области утвержден. По моему поручению представители территориальных сетевых организаций и органов власти, которые задействованы в этом процессе, разработали документ. В плане 52 мероприятия. Они охватывают территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки», — написал губернатор. До конца года будет завершено переключение жителей СНТ «Русское поле» на подстанцию «Химфарм». Для потребителей реконструируют подводящую линию, что позволит повысить надежность электроснабжения как в этом СНТ, так и в других садоводческих обществах, потому что нагрузка перераспределится. В 2024 году большую работу проведут в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Московскому тракту. В первую очередь — в Московском и Переваловском муниципальных образованиях. Там реконструируют высоковольтные центры питания, построят подстанции и ЛЭП. С полным текстом программы жители региона могут ознакомиться на сайте областного департамента ЖКХ. Для этого нужно перейти во вкладку «Деятельность», затем — «Направления деятельности», и выбрать раздел «Штаб по обеспечению энергобезопасности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В план по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области вошли 52 мероприятия, первыми работу в этом направлении на себе почувствуют жители СНТ «Русское поле». Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. «План по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области утвержден. По моему поручению представители территориальных сетевых организаций и органов власти, которые задействованы в этом процессе, разработали документ. В плане 52 мероприятия. Они охватывают территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки», — написал губернатор. До конца года будет завершено переключение жителей СНТ «Русское поле» на подстанцию «Химфарм». Для потребителей реконструируют подводящую линию, что позволит повысить надежность электроснабжения как в этом СНТ, так и в других садоводческих обществах, потому что нагрузка перераспределится. В 2024 году большую работу проведут в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Московскому тракту. В первую очередь — в Московском и Переваловском муниципальных образованиях. Там реконструируют высоковольтные центры питания, построят подстанции и ЛЭП. С полным текстом программы жители региона могут ознакомиться на сайте областного департамента ЖКХ. Для этого нужно перейти во вкладку «Деятельность», затем — «Направления деятельности», и выбрать раздел «Штаб по обеспечению энергобезопасности».