26 декабря 2023

Губернатор Моор рассказал, как в области будут бороться с отключениями электричества

В Тюменской области построят новые подстанции и линии электропередач
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработанная программа рассчитана до 2025 года включительно Фото:

В план по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области вошли 52 мероприятия, первыми работу в этом направлении на себе почувствуют жители СНТ «Русское поле». Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.

«План по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области утвержден. По моему поручению представители территориальных сетевых организаций и органов власти, которые задействованы в этом процессе, разработали документ. В плане 52 мероприятия. Они охватывают территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки», — написал губернатор.

До конца года будет завершено переключение жителей СНТ «Русское поле» на подстанцию «Химфарм». Для потребителей реконструируют подводящую линию, что позволит повысить надежность электроснабжения как в этом СНТ, так и в других садоводческих обществах, потому что нагрузка перераспределится.

В 2024 году большую работу проведут в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Московскому тракту. В первую очередь — в Московском и Переваловском муниципальных образованиях. Там реконструируют высоковольтные центры питания, построят подстанции и ЛЭП.

С полным текстом программы жители региона могут ознакомиться на сайте областного департамента ЖКХ. Для этого нужно перейти во вкладку «Деятельность», затем — «Направления деятельности», и выбрать раздел «Штаб по обеспечению энергобезопасности».

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В план по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области вошли 52 мероприятия, первыми работу в этом направлении на себе почувствуют жители СНТ «Русское поле». Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. «План по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области утвержден. По моему поручению представители территориальных сетевых организаций и органов власти, которые задействованы в этом процессе, разработали документ. В плане 52 мероприятия. Они охватывают территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки», — написал губернатор. До конца года будет завершено переключение жителей СНТ «Русское поле» на подстанцию «Химфарм». Для потребителей реконструируют подводящую линию, что позволит повысить надежность электроснабжения как в этом СНТ, так и в других садоводческих обществах, потому что нагрузка перераспределится. В 2024 году большую работу проведут в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Московскому тракту. В первую очередь — в Московском и Переваловском муниципальных образованиях. Там реконструируют высоковольтные центры питания, построят подстанции и ЛЭП. С полным текстом программы жители региона могут ознакомиться на сайте областного департамента ЖКХ. Для этого нужно перейти во вкладку «Деятельность», затем — «Направления деятельности», и выбрать раздел «Штаб по обеспечению энергобезопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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