Курганские VIP обратились к сотрудникам МЧС

27 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Курганских сотрудников МЧС поздравили с Днем спасателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 декабря поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также своих коллег поздравил генерал-майор, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский. «Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей. Вы первыми приходите на помощь нашим землякам, рискуя жизнью. Несете службу без праздников и выходных 24/7», — написал глава региона. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил спасателей за их труд. Пожелал семейного благополучия и счастья. Также с поздравлениями выступил глава курганского МЧС Юрий Землянский. Генерал-майор внутренней службы отметил, что за год сотрудниками ведомства было ликвидировано около трех тысяч пожаров и спасено порядка 900 человеческих жизней.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 декабря поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также своих коллег поздравил генерал-майор, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский. «Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей. Вы первыми приходите на помощь нашим землякам, рискуя жизнью. Несете службу без праздников и выходных 24/7», — написал глава региона. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил спасателей за их труд. Пожелал семейного благополучия и счастья. Также с поздравлениями выступил глава курганского МЧС Юрий Землянский. Генерал-майор внутренней службы отметил, что за год сотрудниками ведомства было ликвидировано около трех тысяч пожаров и спасено порядка 900 человеческих жизней.