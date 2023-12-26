Курганские VIP обратились к сотрудникам МЧС

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 декабря поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также своих коллег поздравил генерал-майор, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский.
«Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей. Вы первыми приходите на помощь нашим землякам, рискуя жизнью. Несете службу без праздников и выходных 24/7», — написал глава региона.
Губернатор Вадим Шумков поблагодарил спасателей за их труд. Пожелал семейного благополучия и счастья. Также с поздравлениями выступил глава курганского МЧС Юрий Землянский. Генерал-майор внутренней службы отметил, что за год сотрудниками ведомства было ликвидировано около трех тысяч пожаров и спасено порядка 900 человеческих жизней.
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