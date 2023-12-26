26 декабря 2023

Курганские VIP обратились к сотрудникам МЧС

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Курганских сотрудников МЧС поздравили с Днем спасателя Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 декабря поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также своих коллег поздравил генерал-майор, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский.

«Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей. Вы первыми приходите на помощь нашим землякам, рискуя жизнью. Несете службу без праздников и выходных 24/7», — написал глава региона.

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил спасателей за их труд. Пожелал семейного благополучия и счастья. Также с поздравлениями выступил глава курганского МЧС Юрий Землянский. Генерал-майор внутренней службы отметил, что за год сотрудниками ведомства было ликвидировано около трех тысяч пожаров и спасено порядка 900 человеческих жизней.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 декабря поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также своих коллег поздравил генерал-майор, начальник ГУ МЧС региона Юрий Землянский. «Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей. Вы первыми приходите на помощь нашим землякам, рискуя жизнью. Несете службу без праздников и выходных 24/7», — написал глава региона. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил спасателей за их труд. Пожелал семейного благополучия и счастья. Также с поздравлениями выступил глава курганского МЧС Юрий Землянский. Генерал-майор внутренней службы отметил, что за год сотрудниками ведомства было ликвидировано около трех тысяч пожаров и спасено порядка 900 человеческих жизней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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