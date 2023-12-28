Риэлтор рассказал, как снять квартиру в чужом городе на праздники и не разориться

Риэлтор Паршиков: пригород поможет сэкономить на аренде жилья в праздники

28 декабря 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Жилье в пригороде можно арендовать по более выгодной цене, заявил Юрий Паршиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для экономии средств на аренде жилья в праздники нужно перестать фокусироваться только на центре города и рассмотреть тихие спальные районы или пригороды с хорошей инфраструктурой. Об этом рассказал гендиректор риэлтерской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. «Можно выбрать тихий живописный пригород, в том числе и поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там вам удастся снять жилье по очень выгодной цене по сравнению с центром города», — передает слова Паршикова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что также для экономии средств необходимо тщательно подойти к выбору надежного агентства недвижимости, изучить отзывы и внимательно проанализировать предложения. Также эксперт предлагает обратить внимание на тихие спальные районы, которые отличаются более доступными ценами. Паршиков советует внимательно читать договор и проверять наличие всех необходимых удобств в квартире, а также отказываться от лишних услуг, чтобы не переплачивать.

Для экономии средств на аренде жилья в праздники нужно перестать фокусироваться только на центре города и рассмотреть тихие спальные районы или пригороды с хорошей инфраструктурой. Об этом рассказал гендиректор риэлтерской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. «Можно выбрать тихий живописный пригород, в том числе и поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там вам удастся снять жилье по очень выгодной цене по сравнению с центром города», — передает слова Паршикова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что также для экономии средств необходимо тщательно подойти к выбору надежного агентства недвижимости, изучить отзывы и внимательно проанализировать предложения. Также эксперт предлагает обратить внимание на тихие спальные районы, которые отличаются более доступными ценами. Паршиков советует внимательно читать договор и проверять наличие всех необходимых удобств в квартире, а также отказываться от лишних услуг, чтобы не переплачивать.