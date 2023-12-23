23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Перми за год цена аренды квартиры выросла на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Недвижимость. Пермь, недвижимость, квартира, дом, стройка
В Перми резко увеличилась цена на аренду жилья Фото:

В Перми за 2023 год стоимость аренды квартиры увеличилась на 30%. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости.

«Цена аренды однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 30%, двухкомнатной — на 20%, а цены на комнаты выросли на 50%. Одной из причин роста стоимости стало ужесточение условий по ипотеке на новостройки и вторичное жилье», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертную оценку.

В пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир» URA.RU уточнили, что с июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%. В среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысячи рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысячи рублей.

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В Перми за 2023 год стоимость аренды квартиры увеличилась на 30%. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости. «Цена аренды однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 30%, двухкомнатной — на 20%, а цены на комнаты выросли на 50%. Одной из причин роста стоимости стало ужесточение условий по ипотеке на новостройки и вторичное жилье», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертную оценку. В пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир» URA.RU уточнили, что с июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%. В среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысячи рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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