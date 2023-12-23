В Перми за год цена аренды квартиры выросла на 30%

24 декабря 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

В Перми резко увеличилась цена на аренду жилья Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми за 2023 год стоимость аренды квартиры увеличилась на 30%. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости. «Цена аренды однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 30%, двухкомнатной — на 20%, а цены на комнаты выросли на 50%. Одной из причин роста стоимости стало ужесточение условий по ипотеке на новостройки и вторичное жилье», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертную оценку. В пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир» URA.RU уточнили, что с июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%. В среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысячи рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысячи рублей.

В Перми за 2023 год стоимость аренды квартиры увеличилась на 30%. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости. «Цена аренды однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 30%, двухкомнатной — на 20%, а цены на комнаты выросли на 50%. Одной из причин роста стоимости стало ужесточение условий по ипотеке на новостройки и вторичное жилье», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертную оценку. В пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир» URA.RU уточнили, что с июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%. В среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысячи рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысячи рублей.