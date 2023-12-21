В Челябинске на 22% вырос спрос на аренду квартир. Инфографика

22 декабря 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В декабре в городе снять квартиру в аренду на месяц можно за 18 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 22%. На данный момент снять квартиру в Челябинске можно в среднем за 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В 2023 году спрос на долгосрочную аренду квартир в Челябинске вырос на 22%, а средняя ставка найма в декабре 2023 года составила 18 тысяч рублей. В то же время однокомнатные квартиры в городе стали сдавать на 13% быстрее, а арендная ставка в ноябре 2023-го составила 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости, спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет из-за снижения доступности ипотеки. Значительное количество тех, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма, и сокращается предложение. Дополнительно на цены влияет волатильность рубля. При этом структура предложения не меняется: за год доля студий выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли объектов большего формата остались на том же уровне. В целом по России средняя месячная стоимость аренды квартиры в 2023 году выросла на 9% — с 23 до 25 тысяч рублей. Дешевле, чем в 2022 году, стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более, владельцы такого жилья просят на 2% меньше. Самый заметный рост спроса можно увидеть в Новосибирске (+29%), Екатеринбурге и Томске (+27% в обоих). В Москве и Санкт-Петербурге интерес к аренде жилья увеличился на 14 и 13% соответственно. Падение — в Волгограде (-15%), Севастополе (-10%) и Воронеже (-5%). В Челябинске однокомнатные квартиры в городе рентье стали сдавать на 13% быстрее Инфографика: «Авито Недвижимость» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 22%. На данный момент снять квартиру в Челябинске можно в среднем за 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В 2023 году спрос на долгосрочную аренду квартир в Челябинске вырос на 22%, а средняя ставка найма в декабре 2023 года составила 18 тысяч рублей. В то же время однокомнатные квартиры в городе стали сдавать на 13% быстрее, а арендная ставка в ноябре 2023-го составила 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости, спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет из-за снижения доступности ипотеки. Значительное количество тех, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма, и сокращается предложение. Дополнительно на цены влияет волатильность рубля. При этом структура предложения не меняется: за год доля студий выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли объектов большего формата остались на том же уровне. В целом по России средняя месячная стоимость аренды квартиры в 2023 году выросла на 9% — с 23 до 25 тысяч рублей. Дешевле, чем в 2022 году, стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более, владельцы такого жилья просят на 2% меньше. Самый заметный рост спроса можно увидеть в Новосибирске (+29%), Екатеринбурге и Томске (+27% в обоих). В Москве и Санкт-Петербурге интерес к аренде жилья увеличился на 14 и 13% соответственно. Падение — в Волгограде (-15%), Севастополе (-10%) и Воронеже (-5%).