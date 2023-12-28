Курганским экс-полицейским, избившим задержанного, суд просит изменить обвинение

29 декабря 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Уголовное дело бывших курганских полицейских вернули в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шадринский районный суд (Курганская область) в середине декабря рассмотрел дело двух бывших полицейских местного отделения и вернул его в прокуратуру. Обвинению предлагают пересмотреть дело из-за признаков более тяжкого преступления. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Б — ст. 286 ч.3 п. п. а,е (превышение должностных полномочий, совершенных при помощи насилия и из корыстной заинтересованности); ст. 286 ч.4 УК РФ (деяния должностного лица с применением пытки); Г. — ст. 286 ч.4 УК РФ. Результат рассмотрения — возвращено прокурору или руководителю следственного отдела», — информирует картотека Шадринского районного суда. Указано, что фактические обстоятельства свидетельствует о необходимости квалификации действий, как более тяжкого преступления. По данным источников URA.RU, двух экс-сотрудников шадринской полиции в апреле арестовали по обвинению в избиении задержанного. Мужчин обвиняли в превышении полномочий с применением насилия. Они якобы переусердствовали и сломали несколько ребер мужчине. Более полугода они находились в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в шадринский суд поступило уголовное дело на бывших полицейских. Экс-силовиков считают виновными в применении силы и нанесении травм задержанному горожанину во время дачи показаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шадринский районный суд (Курганская область) в середине декабря рассмотрел дело двух бывших полицейских местного отделения и вернул его в прокуратуру. Обвинению предлагают пересмотреть дело из-за признаков более тяжкого преступления. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Б — ст. 286 ч.3 п. п. а,е (превышение должностных полномочий, совершенных при помощи насилия и из корыстной заинтересованности); ст. 286 ч.4 УК РФ (деяния должностного лица с применением пытки); Г. — ст. 286 ч.4 УК РФ. Результат рассмотрения — возвращено прокурору или руководителю следственного отдела», — информирует картотека Шадринского районного суда. Указано, что фактические обстоятельства свидетельствует о необходимости квалификации действий, как более тяжкого преступления. По данным источников URA.RU, двух экс-сотрудников шадринской полиции в апреле арестовали по обвинению в избиении задержанного. Мужчин обвиняли в превышении полномочий с применением насилия. Они якобы переусердствовали и сломали несколько ребер мужчине. Более полугода они находились в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в шадринский суд поступило уголовное дело на бывших полицейских. Экс-силовиков считают виновными в применении силы и нанесении травм задержанному горожанину во время дачи показаний.