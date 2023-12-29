Шумков подарил сертификат на 100 тысяч рублей курганскому детскому дому

30 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Сертификат на 100 тысяч рублей был подарен детскому дому на Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил Введенскому детскому дому два велосипеда, сладкие подарки и сертификат на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Накануне Нового года Вадим Шумков приехал с новогодними подарками к ребятам из Введенского детского дома. Он вручил ребятам два новых велосипеда, сладкие подарки и сертификат на 100 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале правительства. Губернатор отметил, что в детдоме два года подряд ремонтируются корпуса и группы внутри, включая спальные помещения и пищеблок. Шумков обсудил будущее с воспитанниками учреждения, а также специализацию, по которой они «будут двигаться по жизни». «Ребятишкам нужна не показная жалость, а реальная забота, востребованная специальность и привычка к труду, чтобы не стимулировать иждивенчество», — подчеркнул он. Вадим Шумков заявлял, что в последние годы в Курганской области стали меньше детей отдавать в детдома. По его мнению, общество выздоравливает и становится лучше, а регион постоянно направляет средства на ремонты детских домов, снимая проблемы, копившиеся десятилетиями.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил Введенскому детскому дому два велосипеда, сладкие подарки и сертификат на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Накануне Нового года Вадим Шумков приехал с новогодними подарками к ребятам из Введенского детского дома. Он вручил ребятам два новых велосипеда, сладкие подарки и сертификат на 100 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале правительства. Губернатор отметил, что в детдоме два года подряд ремонтируются корпуса и группы внутри, включая спальные помещения и пищеблок. Шумков обсудил будущее с воспитанниками учреждения, а также специализацию, по которой они «будут двигаться по жизни». «Ребятишкам нужна не показная жалость, а реальная забота, востребованная специальность и привычка к труду, чтобы не стимулировать иждивенчество», — подчеркнул он. Вадим Шумков заявлял, что в последние годы в Курганской области стали меньше детей отдавать в детдома. По его мнению, общество выздоравливает и становится лучше, а регион постоянно направляет средства на ремонты детских домов, снимая проблемы, копившиеся десятилетиями.