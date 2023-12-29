29 декабря 2023

Энергетики отключили свет на улице Салехарда из-за сильного ветра

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Аварийные бригады ведут ремонтные работы по восстановлению опоры опоры освещения в Салехарде Фото:

Из-за сильного ветра в Салехарде была повреждена опора освещения, по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова) примерно на 30 минут отключили свет. Об этом сообщила мэрия города.

«Энергетики сообщают, что порывами ветра была повреждена опора освещения. <…> На 30 минут энергетикам пришлось отключить электроэнергию по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова)», — написали в telegram-канале ведомства.

Аварийные бригады уже ведут ремонтные работы. В ближайшее время подача электроэнергии должна быть восстановлена.

Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии во многих районах города.

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Из-за сильного ветра в Салехарде была повреждена опора освещения, по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова) примерно на 30 минут отключили свет. Об этом сообщила мэрия города. «Энергетики сообщают, что порывами ветра была повреждена опора освещения. <…> На 30 минут энергетикам пришлось отключить электроэнергию по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова)», — написали в telegram-канале ведомства. Аварийные бригады уже ведут ремонтные работы. В ближайшее время подача электроэнергии должна быть восстановлена. Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии во многих районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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