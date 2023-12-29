Энергетики отключили свет на улице Салехарда из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра в Салехарде была повреждена опора освещения, по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова) примерно на 30 минут отключили свет. Об этом сообщила мэрия города.
«Энергетики сообщают, что порывами ветра была повреждена опора освещения. <…> На 30 минут энергетикам пришлось отключить электроэнергию по улице Артеева (на участке Броднева-Матросова)», — написали в telegram-канале ведомства.
Аварийные бригады уже ведут ремонтные работы. В ближайшее время подача электроэнергии должна быть восстановлена.
Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии во многих районах города.
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