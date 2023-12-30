К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена вся кровля здания (архивное фото)
В Тюмени на улице Гвардейской вечером 30 декабря произошел пожар в частном жилом доме. По информации областного Управления МЧС, в результате ЧП погиб человек.
«30 декабря 2023 года в 22 часа 53 минуты поступило сообщение о том, что в Тюмени на улице Гвардейская горит частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена кровля здания, а весь дом внутри задымлен. Площадь возгорания составила 105 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Спасатели потушили пожар на площади 105 квадратных метров
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