30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена вся кровля здания (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Гвардейской вечером 30 декабря произошел пожар в частном жилом доме. По информации областного Управления МЧС, в результате ЧП погиб человек.

«30 декабря 2023 года в 22 часа 53 минуты поступило сообщение о том, что в Тюмени на улице Гвардейская горит частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена кровля здания, а весь дом внутри задымлен. Площадь возгорания составила 105 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Спасатели потушили пожар на площади 105 квадратных метров
Спасатели потушили пожар на площади 105 квадратных метров

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В Тюмени на улице Гвардейской вечером 30 декабря произошел пожар в частном жилом доме. По информации областного Управления МЧС, в результате ЧП погиб человек. «30 декабря 2023 года в 22 часа 53 минуты поступило сообщение о том, что в Тюмени на улице Гвардейская горит частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена кровля здания, а весь дом внутри задымлен. Площадь возгорания составила 105 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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