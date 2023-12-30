В Тюмени выросли цены на квартиры

31 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Тюмени поднялась стоимость квартир из-за инфляции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год выросла стоимость квартир на первичном рынке на 17,9%, на вторичном — 10,4%. Об этом сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «В декабре 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Тюмени составляла 109 899 рублей, а на вторичном — 104 218 рублей. К концу 2023 года цена выросла до 128 502 рублей и 115 060 рублей соответственно», — рассказал Иванов редакции 72.RU. По его словам, рост на первичном рынке за этот период составил 17,9%, а на вторичном — 10,4%. Эксперты рассказали, что на повышение цен повлияли несколько причин. Одной из них стала инфляция. Вторая причина — это высокий спрос на жилье в последние годы. Ранее журналист URA.RU рассказал, что в Тюмени после повышения Центробанком учетной ставки повысился спрос на жилье во всех сегментах рынка. В среднем он увеличился на 5-7% к сентябрю этого года. В федеральном агентстве «Этажи» агентству рассказали, что эта волна ажиотажного спроса стала «четвертой волной».

В Тюмени за год выросла стоимость квартир на первичном рынке на 17,9%, на вторичном — 10,4%. Об этом сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «В декабре 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Тюмени составляла 109 899 рублей, а на вторичном — 104 218 рублей. К концу 2023 года цена выросла до 128 502 рублей и 115 060 рублей соответственно», — рассказал Иванов редакции 72.RU. По его словам, рост на первичном рынке за этот период составил 17,9%, а на вторичном — 10,4%. Эксперты рассказали, что на повышение цен повлияли несколько причин. Одной из них стала инфляция. Вторая причина — это высокий спрос на жилье в последние годы. Ранее журналист URA.RU рассказал, что в Тюмени после повышения Центробанком учетной ставки повысился спрос на жилье во всех сегментах рынка. В среднем он увеличился на 5-7% к сентябрю этого года. В федеральном агентстве «Этажи» агентству рассказали, что эта волна ажиотажного спроса стала «четвертой волной».