Губернатор Моор подвел итоги 2023 года

Губернатор Моор: область вошла в число лидеров разных всероссийских рейтингов

31 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Александр Моор отметил высокие показатели ввода жилья в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион в 2023 году занял лидирующие позиции в разных всероссийских рейтингах. Регион стал одним из первых в области креативных индустрий и туризма. «Дорогие земляки! Приближается праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Уходящий год оставил яркий след в истории нашего региона и страны. В 2023 году область вновь вошла в число лидеров во всероссийских рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. У нас высокий показатель ввода жилья и производства продукции сельского хозяйства», — сказал Моор в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Также он отметил, что регион находится в числе первых в области креативных индустрий и туризма. Ранее Александр Моор 22 декабря принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Один из детей в своем пожелании мечтал о бутсах и гетрах для занятий футболом. Позже сообщалось, что глава региона подарил сыну мобилизованного тюменца футбольную экипировку.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион в 2023 году занял лидирующие позиции в разных всероссийских рейтингах. Регион стал одним из первых в области креативных индустрий и туризма. «Дорогие земляки! Приближается праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Уходящий год оставил яркий след в истории нашего региона и страны. В 2023 году область вновь вошла в число лидеров во всероссийских рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. У нас высокий показатель ввода жилья и производства продукции сельского хозяйства», — сказал Моор в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Также он отметил, что регион находится в числе первых в области креативных индустрий и туризма. Ранее Александр Моор 22 декабря принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Один из детей в своем пожелании мечтал о бутсах и гетрах для занятий футболом. Позже сообщалось, что глава региона подарил сыну мобилизованного тюменца футбольную экипировку.