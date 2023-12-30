30 декабря 2023
29 декабря 2023

Губернатор Моор подвел итоги 2023 года

Губернатор Моор: область вошла в число лидеров разных всероссийских рейтингов
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Александр Моор отметил высокие показатели ввода жилья в регионе Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион в 2023 году занял лидирующие позиции в разных всероссийских рейтингах. Регион стал одним из первых в области креативных индустрий и туризма.

«Дорогие земляки! Приближается праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Уходящий год оставил яркий след в истории нашего региона и страны. В 2023 году область вновь вошла в число лидеров во всероссийских рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. У нас высокий показатель ввода жилья и производства продукции сельского хозяйства», — сказал Моор в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Также он отметил, что регион находится в числе первых в области креативных индустрий и туризма.

Ранее Александр Моор 22 декабря принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Один из детей в своем пожелании мечтал о бутсах и гетрах для занятий футболом. Позже сообщалось, что глава региона подарил сыну мобилизованного тюменца футбольную экипировку.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион в 2023 году занял лидирующие позиции в разных всероссийских рейтингах. Регион стал одним из первых в области креативных индустрий и туризма. «Дорогие земляки! Приближается праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Уходящий год оставил яркий след в истории нашего региона и страны. В 2023 году область вновь вошла в число лидеров во всероссийских рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. У нас высокий показатель ввода жилья и производства продукции сельского хозяйства», — сказал Моор в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Также он отметил, что регион находится в числе первых в области креативных индустрий и туризма. Ранее Александр Моор 22 декабря принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Один из детей в своем пожелании мечтал о бутсах и гетрах для занятий футболом. Позже сообщалось, что глава региона подарил сыну мобилизованного тюменца футбольную экипировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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