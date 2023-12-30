30 декабря 2023

В некоторых районах ЯНАО власти отменили новогодние мероприятия

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В некоторых городах ЯНАО отменили новогодние гуляния Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В городе Ноябрьск и поселке городского типа Харп (ЯНАО) отменены ночные новогодние мероприятия. Об этом сообщили в мэрии Ноябрьска и Лабытнангов.

«Сообщаем об отмене мероприятий, запланированных в новогоднюю ночь с 00:30 до 02:00», — говорится в telegram-канале администрации Ноябрьска. Администрация города Лабытнанги, в свою очередь, написала, что отменяются мероприятия, запланированные с 01:00.

Они должны были пройти на площади Владимира Нака и Мира в Харпе и в Ноябрьск-парке. Причины отмены мероприятий не уточняются.

ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта.

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В городе Ноябрьск и поселке городского типа Харп (ЯНАО) отменены ночные новогодние мероприятия. Об этом сообщили в мэрии Ноябрьска и Лабытнангов. «Сообщаем об отмене мероприятий, запланированных в новогоднюю ночь с 00:30 до 02:00», — говорится в telegram-канале администрации Ноябрьска. Администрация города Лабытнанги, в свою очередь, написала, что отменяются мероприятия, запланированные с 01:00. Они должны были пройти на площади Владимира Нака и Мира в Харпе и в Ноябрьск-парке. Причины отмены мероприятий не уточняются. ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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