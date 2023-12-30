В некоторых районах ЯНАО власти отменили новогодние мероприятия

31 декабря 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

В некоторых городах ЯНАО отменили новогодние гуляния Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В городе Ноябрьск и поселке городского типа Харп (ЯНАО) отменены ночные новогодние мероприятия. Об этом сообщили в мэрии Ноябрьска и Лабытнангов. «Сообщаем об отмене мероприятий, запланированных в новогоднюю ночь с 00:30 до 02:00», — говорится в telegram-канале администрации Ноябрьска. Администрация города Лабытнанги, в свою очередь, написала, что отменяются мероприятия, запланированные с 01:00. Они должны были пройти на площади Владимира Нака и Мира в Харпе и в Ноябрьск-парке. Причины отмены мероприятий не уточняются. ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта.

В городе Ноябрьск и поселке городского типа Харп (ЯНАО) отменены ночные новогодние мероприятия. Об этом сообщили в мэрии Ноябрьска и Лабытнангов. «Сообщаем об отмене мероприятий, запланированных в новогоднюю ночь с 00:30 до 02:00», — говорится в telegram-канале администрации Ноябрьска. Администрация города Лабытнанги, в свою очередь, написала, что отменяются мероприятия, запланированные с 01:00. Они должны были пройти на площади Владимира Нака и Мира в Харпе и в Ноябрьск-парке. Причины отмены мероприятий не уточняются. ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. Погибли 24 человека, больше сотни пострадали. Несколько регионов в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за украинского теракта.