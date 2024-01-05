05 января 2024
04 января 2024

Сколько пропавших людей отыскали курганцы в 2023 году

Волонтеры из Курганской области смогли найти живыми большинство пропавших людей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские поисковики подвели итоги ушедшего года Фото:

Из общего количества пропавших в 2023 году на территории Курганской области волонтерам удалось найти живыми 133 человека. Таким данными поделились добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт».

«Всего за 2023 год поступило 187 заявок. Были найдены живыми 133 человека, погибшими — 23. Родные были найдены по шести запросам, доставлен домой один человек. В трех случаях была установлена личность, столько же заявок направлено в национальную службу взаимного поиска людей „Жди Меня“», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Еще по восьми запросам по разным причинам поисковые работы не проводились.

В ноябре прошлого года у благотворителей появилась дополнительная возможность помогать волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Новые механики презентовали на IX Межрегиональном форуме добровольцев в Москве.

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Из общего количества пропавших в 2023 году на территории Курганской области волонтерам удалось найти живыми 133 человека. Таким данными поделились добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт». «Всего за 2023 год поступило 187 заявок. Были найдены живыми 133 человека, погибшими — 23. Родные были найдены по шести запросам, доставлен домой один человек. В трех случаях была установлена личность, столько же заявок направлено в национальную службу взаимного поиска людей „Жди Меня“», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Еще по восьми запросам по разным причинам поисковые работы не проводились. В ноябре прошлого года у благотворителей появилась дополнительная возможность помогать волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Новые механики презентовали на IX Межрегиональном форуме добровольцев в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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