В США решили, что главе Пентагона сделали «щекотливую операцию»

Журналиста Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

08 января 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину какую-либо «щекотливую» операцию Фото: Официальный сайт президента Украины Главе Пентагона Ллойду Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. Таким вопросом задался американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али. В своих соцсетях он высказался о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что его госпитализировали. «Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения — прим. URA.RU)? Липосакция (удаление жира — прим. URA.RU)?» — написал Али в соцсети X. Он отметил, что Хикс узнала о госпитализации Остина только после четырех дней, когда об этом сообщили Белому дому. Ранее издание Politico сообщило, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Медики госпитализировали Остина вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме, сообщал телеканал 360.

Главе Пентагона Ллойду Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. Таким вопросом задался американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али. В своих соцсетях он высказался о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что его госпитализировали. «Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения — прим. URA.RU)? Липосакция (удаление жира — прим. URA.RU)?» — написал Али в соцсети X. Он отметил, что Хикс узнала о госпитализации Остина только после четырех дней, когда об этом сообщили Белому дому. Ранее издание Politico сообщило, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Медики госпитализировали Остина вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме, сообщал телеканал 360.