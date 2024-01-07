07 января 2024

В США решили, что главе Пентагона сделали «щекотливую операцию»

Журналиста Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину какую-либо «щекотливую» операцию Фото:

Главе Пентагона Ллойду Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. Таким вопросом задался американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али. В своих соцсетях он высказался о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что его госпитализировали.

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения — прим. URA.RU)? Липосакция (удаление жира — прим. URA.RU)?» — написал Али в соцсети X. Он отметил, что Хикс узнала о госпитализации Остина только после четырех дней, когда об этом сообщили Белому дому.

Ранее издание Politico сообщило, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Медики госпитализировали Остина вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме, сообщал телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главе Пентагона Ллойду Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. Таким вопросом задался американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али. В своих соцсетях он высказался о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что его госпитализировали. «Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения — прим. URA.RU)? Липосакция (удаление жира — прим. URA.RU)?» — написал Али в соцсети X. Он отметил, что Хикс узнала о госпитализации Остина только после четырех дней, когда об этом сообщили Белому дому. Ранее издание Politico сообщило, что Минобороны США держало американскую администрацию в неведении о госпитализации Остина. Не в курсе ситуации был и Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Медики госпитализировали Остина вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме, сообщал телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...