07 января 2024

Рейсы из Сочи в Тюмень задержали на 8 часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
В Тюмень не могут приземлиться два рейса из Сочи Фото:

Два авиарейса «Сочи-Тюмень» задержали на восемь часов. Информация размещена на сайте международного аэропорта «Рощино».

«Рейс авиакомпании „Ямал“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00. Рейс авиакомпании „Ютейр“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00», — сообщается на сайте аэропорта.

Агентство направило запрос в авиакомпании. Ответ на них ожидается.

Кроме того, задержан рейс из Сочи в Сургут (ХМАО). Его перенесли почти на семь часов. Задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два авиарейса «Сочи-Тюмень» задержали на восемь часов. Информация размещена на сайте международного аэропорта «Рощино». «Рейс авиакомпании „Ямал“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00. Рейс авиакомпании „Ютейр“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00», — сообщается на сайте аэропорта. Агентство направило запрос в авиакомпании. Ответ на них ожидается. Кроме того, задержан рейс из Сочи в Сургут (ХМАО). Его перенесли почти на семь часов. Задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...