Рейсы из Сочи в Тюмень задержали на 8 часов

В Тюмень не могут приземлиться два рейса из Сочи
Два авиарейса «Сочи-Тюмень» задержали на восемь часов. Информация размещена на сайте международного аэропорта «Рощино».
«Рейс авиакомпании „Ямал“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00. Рейс авиакомпании „Ютейр“: время прибытия по расписанию — 16:10. Расчетное время прибытия — 00:00», — сообщается на сайте аэропорта.
Агентство направило запрос в авиакомпании. Ответ на них ожидается.
Кроме того, задержан рейс из Сочи в Сургут (ХМАО). Его перенесли почти на семь часов. Задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.
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