Реформа, запущенная губернатором Шумковым, сэкономила 1,5 млрд рублей

Правительству Курганской области удалось сэкономить 1,5 млрд рублей на реформе по преобразованию районов в муниципальные округа. Данная информация размещена на сайте областного правительства. Реформу предложил начать губернатор Вадим Шумков
«Повысить эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и обеспечить сдерживание роста неэффективных расходов на 1,5 млрд рублей позволила административная реформа, начатая в 2019 году», — указано в постановлении, размещенном на сайте региональных властей. По итогам реформы 418 муниципальных образований регионы были преобразованы в 24 муниципальных и два городских округа.
Муниципальная реформа началась в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Планировалось, что сокращение чиновников и сельских дум поможет муниципалитетам сэкономить деньги. Местные власти объясняли жителям, что реформа поможет укрепить ветвь власти, а для людей ничего не изменится.
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