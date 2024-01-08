Реформа, запущенная губернатором Шумковым, сэкономила 1,5 млрд рублей

09 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Сэкономить деньги курганским властям помогла муниципальная реформа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительству Курганской области удалось сэкономить 1,5 млрд рублей на реформе по преобразованию районов в муниципальные округа. Данная информация размещена на сайте областного правительства. Реформу предложил начать губернатор Вадим Шумков «Повысить эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и обеспечить сдерживание роста неэффективных расходов на 1,5 млрд рублей позволила административная реформа, начатая в 2019 году», — указано в постановлении, размещенном на сайте региональных властей. По итогам реформы 418 муниципальных образований регионы были преобразованы в 24 муниципальных и два городских округа. Муниципальная реформа началась в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Планировалось, что сокращение чиновников и сельских дум поможет муниципалитетам сэкономить деньги. Местные власти объясняли жителям, что реформа поможет укрепить ветвь власти, а для людей ничего не изменится.

Правительству Курганской области удалось сэкономить 1,5 млрд рублей на реформе по преобразованию районов в муниципальные округа. Данная информация размещена на сайте областного правительства. Реформу предложил начать губернатор Вадим Шумков «Повысить эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и обеспечить сдерживание роста неэффективных расходов на 1,5 млрд рублей позволила административная реформа, начатая в 2019 году», — указано в постановлении, размещенном на сайте региональных властей. По итогам реформы 418 муниципальных образований регионы были преобразованы в 24 муниципальных и два городских округа. Муниципальная реформа началась в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Планировалось, что сокращение чиновников и сельских дум поможет муниципалитетам сэкономить деньги. Местные власти объясняли жителям, что реформа поможет укрепить ветвь власти, а для людей ничего не изменится.