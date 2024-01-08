Жители ЯНАО потратили миллионы рублей на премьеры в кино в новогодние каникулы

«Холоп 2» и «Бременские музыканты» стали лидерами проката в ЯНАО на праздники

09 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Ямальцы оценили новинки российского кино Фото: Александр Мамаев © URA.RU За неделю новогодних каникул, с 1 по 8 января, жители ЯНАО купили билетов в кино почти на 17 миллионов рублей. Топ-5 самых кассовых сборов на премьеры по версии Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмах в кинозалах (ЕАИС) приводит URA.RU. «Холоп 2» — 7 586 005 рублей

«Бременские музыканты» — 6 275 045 рублей

«Три богатыря и Пуп Земли» — 1 948 595 рублей

«Астрал. Новые души» — 410 660 рублей

«Великолепная пятерка» — 372 870 рублей Российские киноленты «Холоп 2» и «Бременские музыканты» преодолели отметку в миллиард рублей по сборам в России. В ЯНАО лидеров проката посмотрели почти 34 тысячи зрителей. Среди пяти лучших кинопоказов на Ямале оказались два отечественных мультфильма («Три богатыря и Пуп Земли», «Великолепная пятерка») и один зарубежный фильм («Астрал. Новые души»). Подробнее о новинках кинопроката в ЯНАО можно ознакомится в материале URA.RU.

За неделю новогодних каникул, с 1 по 8 января, жители ЯНАО купили билетов в кино почти на 17 миллионов рублей. Топ-5 самых кассовых сборов на премьеры по версии Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмах в кинозалах (ЕАИС) приводит URA.RU. Российские киноленты «Холоп 2» и «Бременские музыканты» преодолели отметку в миллиард рублей по сборам в России. В ЯНАО лидеров проката посмотрели почти 34 тысячи зрителей. Среди пяти лучших кинопоказов на Ямале оказались два отечественных мультфильма («Три богатыря и Пуп Земли», «Великолепная пятерка») и один зарубежный фильм («Астрал. Новые души»). Подробнее о новинках кинопроката в ЯНАО можно ознакомится в материале URA.RU.