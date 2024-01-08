Жители ЯНАО потратили миллионы рублей на премьеры в кино в новогодние каникулы

За неделю новогодних каникул, с 1 по 8 января, жители ЯНАО купили билетов в кино почти на 17 миллионов рублей. Топ-5 самых кассовых сборов на премьеры по версии Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмах в кинозалах (ЕАИС) приводит URA.RU.
- «Холоп 2» — 7 586 005 рублей
- «Бременские музыканты» — 6 275 045 рублей
- «Три богатыря и Пуп Земли» — 1 948 595 рублей
- «Астрал. Новые души» — 410 660 рублей
- «Великолепная пятерка» — 372 870 рублей
Российские киноленты «Холоп 2» и «Бременские музыканты» преодолели отметку в миллиард рублей по сборам в России. В ЯНАО лидеров проката посмотрели почти 34 тысячи зрителей. Среди пяти лучших кинопоказов на Ямале оказались два отечественных мультфильма («Три богатыря и Пуп Земли», «Великолепная пятерка») и один зарубежный фильм («Астрал. Новые души»). Подробнее о новинках кинопроката в ЯНАО можно ознакомится в материале URA.RU.
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