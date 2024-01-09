Депутат Чаплин назвал простые способы сделать ипотеку дешевле

Депутат Чаплин: ставку по ипотеке реально снизить, если оформлять кредиты онлайн

09 января 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ставку по ипотеке можно снизить благодаря предложениям банков, сказал Никита Чаплин Фото: Илья Московец © URA.RU Россияне смогут снизить ставку по ипотеке, если будут пользоваться всеми выгодными предложениями от банков и регистрировать сделки на официальных сервисах. Такими рекомендациями поделился депутат Госдумы Никита Чаплин. «Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2—3%», — рассказал Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru . Также депутат отметил, что зачастую банки предоставляют достаточно выгодные условия для своих клиентов. По его словам, некоторые финучреждения предлагают оформить кредитную карту в обмен на понижение ипотечной ставки.

Россияне смогут снизить ставку по ипотеке, если будут пользоваться всеми выгодными предложениями от банков и регистрировать сделки на официальных сервисах. Такими рекомендациями поделился депутат Госдумы Никита Чаплин. «Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2—3%», — рассказал Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Также депутат отметил, что зачастую банки предоставляют достаточно выгодные условия для своих клиентов. По его словам, некоторые финучреждения предлагают оформить кредитную карту в обмен на понижение ипотечной ставки.