Депутат Чаплин назвал простые способы сделать ипотеку дешевле

Россияне смогут снизить ставку по ипотеке, если будут пользоваться всеми выгодными предложениями от банков и регистрировать сделки на официальных сервисах. Такими рекомендациями поделился депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2—3%», — рассказал Никита Чаплин в беседе с
Также депутат отметил, что зачастую банки предоставляют достаточно выгодные условия для своих клиентов. По его словам, некоторые финучреждения предлагают оформить кредитную карту в обмен на понижение ипотечной ставки.
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