Депутат Чаплин назвал простые способы сделать ипотеку дешевле

Депутат Чаплин: ставку по ипотеке реально снизить, если оформлять кредиты онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Ставку по ипотеке можно снизить благодаря предложениям банков, сказал Никита Чаплин Фото:

Россияне смогут снизить ставку по ипотеке, если будут пользоваться всеми выгодными предложениями от банков и регистрировать сделки на официальных сервисах. Такими рекомендациями поделился депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2—3%», — рассказал Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Также депутат отметил, что зачастую банки предоставляют достаточно выгодные условия для своих клиентов. По его словам, некоторые финучреждения предлагают оформить кредитную карту в обмен на понижение ипотечной ставки.

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Россияне смогут снизить ставку по ипотеке, если будут пользоваться всеми выгодными предложениями от банков и регистрировать сделки на официальных сервисах. Такими рекомендациями поделился депутат Госдумы Никита Чаплин. «Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2—3%», — рассказал Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Также депутат отметил, что зачастую банки предоставляют достаточно выгодные условия для своих клиентов. По его словам, некоторые финучреждения предлагают оформить кредитную карту в обмен на понижение ипотечной ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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