Жителям города в ЯНАО не хватает мест культурного досуга

Жители Ноябрьска указали на отсутствие в городе торгово-развлекательного центра

10 января 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска жалуются на отсутствие в городе мест для проведения досуга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят мэрию построить торгово-развлекательный центр, где будут организованы предприятия общественного питания — рестораны и кафе, кинотеатр. Об этом горожане сообщили в telegram. «Хоть бы построили торгово-развлекательный центр. В Ноябрьске нет мест, куда можно было сходить, посидеть как в других городах. Нужны кафе и места для развлечения», — написала Джека в городском telegram-чате. Многие ноябряне поддержали идею женщины. Городская администрация сообщила, что наличие кафе и ресторанов зависит от заинтересованности частного бизнеса в предоставлении таких услуг ямальцам. «В Ноябрьске 7 учреждений культуры — это музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств. Здесь жители могут реализовать свои творческие способности, интересно и с пользой провести время. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие кружки и студии и многое другое — реализуются различные направления искусства посредством разноформатных мероприятий. Свободное время можно с пользой провести в спортивных залах, на катках и в бассейнах», — говорится в сообщении.

Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят мэрию построить торгово-развлекательный центр, где будут организованы предприятия общественного питания — рестораны и кафе, кинотеатр. Об этом горожане сообщили в telegram. «Хоть бы построили торгово-развлекательный центр. В Ноябрьске нет мест, куда можно было сходить, посидеть как в других городах. Нужны кафе и места для развлечения», — написала Джека в городском telegram-чате. Многие ноябряне поддержали идею женщины. Городская администрация сообщила, что наличие кафе и ресторанов зависит от заинтересованности частного бизнеса в предоставлении таких услуг ямальцам. «В Ноябрьске 7 учреждений культуры — это музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств. Здесь жители могут реализовать свои творческие способности, интересно и с пользой провести время. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие кружки и студии и многое другое — реализуются различные направления искусства посредством разноформатных мероприятий. Свободное время можно с пользой провести в спортивных залах, на катках и в бассейнах», — говорится в сообщении.