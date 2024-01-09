Жителям города в ЯНАО не хватает мест культурного досуга

Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят мэрию построить торгово-развлекательный центр, где будут организованы предприятия общественного питания — рестораны и кафе, кинотеатр. Об этом горожане сообщили в telegram.
«Хоть бы построили торгово-развлекательный центр. В Ноябрьске нет мест, куда можно было сходить, посидеть как в других городах. Нужны кафе и места для развлечения», — написала Джека в городском telegram-чате. Многие ноябряне поддержали идею женщины.
Городская администрация сообщила, что наличие кафе и ресторанов зависит от заинтересованности частного бизнеса в предоставлении таких услуг ямальцам. «В Ноябрьске 7 учреждений культуры — это музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств. Здесь жители могут реализовать свои творческие способности, интересно и с пользой провести время. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие кружки и студии и многое другое — реализуются различные направления искусства посредством разноформатных мероприятий. Свободное время можно с пользой провести в спортивных залах, на катках и в бассейнах», — говорится в сообщении.
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