09 января 2024

Жителям города в ЯНАО не хватает мест культурного досуга

Жители Ноябрьска указали на отсутствие в городе торгово-развлекательного центра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Тюмень, торговый центр, тц, фудкорт, кафе, тц гудвин
Жители Ноябрьска жалуются на отсутствие в городе мест для проведения досуга Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят мэрию построить торгово-развлекательный центр, где будут организованы предприятия общественного питания — рестораны и кафе, кинотеатр. Об этом горожане сообщили в telegram.

«Хоть бы построили торгово-развлекательный центр. В Ноябрьске нет мест, куда можно было сходить, посидеть как в других городах. Нужны кафе и места для развлечения», — написала Джека в городском telegram-чате. Многие ноябряне поддержали идею женщины.

Городская администрация сообщила, что наличие кафе и ресторанов зависит от заинтересованности частного бизнеса в предоставлении таких услуг ямальцам. «В Ноябрьске 7 учреждений культуры — это музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств. Здесь жители могут реализовать свои творческие способности, интересно и с пользой провести время. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие кружки и студии и многое другое — реализуются различные направления искусства посредством разноформатных мероприятий. Свободное время можно с пользой провести в спортивных залах, на катках и в бассейнах», — говорится в сообщении.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят мэрию построить торгово-развлекательный центр, где будут организованы предприятия общественного питания — рестораны и кафе, кинотеатр. Об этом горожане сообщили в telegram. «Хоть бы построили торгово-развлекательный центр. В Ноябрьске нет мест, куда можно было сходить, посидеть как в других городах. Нужны кафе и места для развлечения», — написала Джека в городском telegram-чате. Многие ноябряне поддержали идею женщины. Городская администрация сообщила, что наличие кафе и ресторанов зависит от заинтересованности частного бизнеса в предоставлении таких услуг ямальцам. «В Ноябрьске 7 учреждений культуры — это музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств. Здесь жители могут реализовать свои творческие способности, интересно и с пользой провести время. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие кружки и студии и многое другое — реализуются различные направления искусства посредством разноформатных мероприятий. Свободное время можно с пользой провести в спортивных залах, на катках и в бассейнах», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...