Тюменцам под видом форели из Хакасии продают рыбу неизвестного происхождения

Продавец отказывался предоставлять документы на рыбу Фото: Илья Московец © URA.RU

Продавцы «форели из Хакасии», которые размещают объявления о продаже рыбы в интернете, отказываются предоставлять покупателям из Тюмени подтверждающие документы на товар. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Наткнулись с мужем в интернете на объявление о продаже экологически чистой форели из Хакасии. Решили заказать рыбку на Новый года. Продавец привез товар в условленное время. А когда мы попросили его предоставить сертификаты качества на форель и подтверждающие документы, что она действительно была привезена из Хакасии, начал заметно нервничать. В итоге просто развернулся и ушел, хлопнув дверью. В общем, на нашем новогоднем столе рыбки не было», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

Подруга женщины попала в аналогичную ситуацию. «Моя подруга заказывала рыбу у другого продавца „форели из Хакассии“. И тоже попросила у мужчины, который привез ей рыбу, документы на товар. Он сказал, что никому ничего показывать не будет и ушел», — добавила тюменка в разговоре с URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмень попала поддельная красная икра неизвестного происхождения. Рыбным деликатесом торговали в продуктовых палатках и реализовывали через интернет.