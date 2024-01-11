В Тюмени вырос спрос на квартиры в жилых комплексах

Жители Тюмени стали на 30% чаще покупать квартиры в новых жилых комплексах. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе группы компаний «ТИС».
«В декабре по сравнению с ноябрем на 30% вырос спрос на покупку жилья в новых жилых комплексах Тюмени. 90% сделок покупатели оформляют в ипотеку», — сообщили в пресс-службе строительной компании.
Повышение интереса к покупке такого вида жилья в компании связывают с увеличением ключевой ставки. По словам специалистов, жители города хотели успеть приобрести недвижимость с низким первоначальным взносом по ипотеке.
В середине декабря 2023 года Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставка повышается из-за роста инфляции.
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