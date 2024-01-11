В Тюмени вырос спрос на квартиры в жилых комплексах

12 января 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Интерес к квартирам у тюменцев возник из-за повышение ключевой ставки ЦБ до 16% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тюмени стали на 30% чаще покупать квартиры в новых жилых комплексах. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе группы компаний «ТИС». «В декабре по сравнению с ноябрем на 30% вырос спрос на покупку жилья в новых жилых комплексах Тюмени. 90% сделок покупатели оформляют в ипотеку», — сообщили в пресс-службе строительной компании. Повышение интереса к покупке такого вида жилья в компании связывают с увеличением ключевой ставки. По словам специалистов, жители города хотели успеть приобрести недвижимость с низким первоначальным взносом по ипотеке. В середине декабря 2023 года Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставка повышается из-за роста инфляции.

Жители Тюмени стали на 30% чаще покупать квартиры в новых жилых комплексах. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе группы компаний «ТИС». «В декабре по сравнению с ноябрем на 30% вырос спрос на покупку жилья в новых жилых комплексах Тюмени. 90% сделок покупатели оформляют в ипотеку», — сообщили в пресс-службе строительной компании. Повышение интереса к покупке такого вида жилья в компании связывают с увеличением ключевой ставки. По словам специалистов, жители города хотели успеть приобрести недвижимость с низким первоначальным взносом по ипотеке. В середине декабря 2023 года Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставка повышается из-за роста инфляции.