11 января 2024

В Тюмени вырос спрос на квартиры в жилых комплексах

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Интерес к квартирам у тюменцев возник из-за повышение ключевой ставки ЦБ до 16% Фото:

Жители Тюмени стали на 30% чаще покупать квартиры в новых жилых комплексах. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе группы компаний «ТИС».

«В декабре по сравнению с ноябрем на 30% вырос спрос на покупку жилья в новых жилых комплексах Тюмени. 90% сделок покупатели оформляют в ипотеку», — сообщили в пресс-службе строительной компании.

Повышение интереса к покупке такого вида жилья в компании связывают с увеличением ключевой ставки. По словам специалистов, жители города хотели успеть приобрести недвижимость с низким первоначальным взносом по ипотеке.

В середине декабря 2023 года Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставка повышается из-за роста инфляции.

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Жители Тюмени стали на 30% чаще покупать квартиры в новых жилых комплексах. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе группы компаний «ТИС». «В декабре по сравнению с ноябрем на 30% вырос спрос на покупку жилья в новых жилых комплексах Тюмени. 90% сделок покупатели оформляют в ипотеку», — сообщили в пресс-службе строительной компании. Повышение интереса к покупке такого вида жилья в компании связывают с увеличением ключевой ставки. По словам специалистов, жители города хотели успеть приобрести недвижимость с низким первоначальным взносом по ипотеке. В середине декабря 2023 года Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставка повышается из-за роста инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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