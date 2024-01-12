В городах ЯНАО из-за морозов школьникам рекомендуют оставаться дома

В Ноябрьске (ЯНАО) температура воздуха опустилась до -43 градусов. Власти города рекомендуют школьникам второй смены с 1-й по 11-й класс оставаться дома.
«Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -43°С, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.
В Ноябрьске аналогичное предупреждение распространяется для учеников начальной школы. В Губкинском дома рекомендовали оставаться ученикам начальной школы.
Для ямальских школьников, обучающихся в первую смену 13 января вышло аналогичное предупреждение. В Губкинском ученики с 1-й по 9-й класс утром остались дома. В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале детям также рекомендовали не выходить на улицу в мороз.
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