12 января 2024

В городах ЯНАО из-за морозов школьникам рекомендуют оставаться дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, перемена, дистанционное обучение, лицей
В Ноябрьске похолодало до -43 градусов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) температура воздуха опустилась до -43 градусов. Власти города рекомендуют школьникам второй смены с 1-й по 11-й класс оставаться дома.

«Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -43°С, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

В Ноябрьске аналогичное предупреждение распространяется для учеников начальной школы. В Губкинском дома рекомендовали оставаться ученикам начальной школы.

Для ямальских школьников, обучающихся в первую смену 13 января вышло аналогичное предупреждение. В Губкинском ученики с 1-й по 9-й класс утром остались дома. В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале детям также рекомендовали не выходить на улицу в мороз.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) температура воздуха опустилась до -43 градусов. Власти города рекомендуют школьникам второй смены с 1-й по 11-й класс оставаться дома. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -43°С, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В Ноябрьске аналогичное предупреждение распространяется для учеников начальной школы. В Губкинском дома рекомендовали оставаться ученикам начальной школы. Для ямальских школьников, обучающихся в первую смену 13 января вышло аналогичное предупреждение. В Губкинском ученики с 1-й по 9-й класс утром остались дома. В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале детям также рекомендовали не выходить на улицу в мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...