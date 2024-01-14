Претендент на пост мэра Кургана Асташин рассказал, когда примет решение о подаче документов

Советник бывшего мэра Кургана Ельчанинова подтвердил, что хочет стать главой

15 января 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Бывший советник мэра Алексей Асташин пока не определился с решением о подаче документов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин подтвердил, что имеет намерение участвовать в конкурсе на пост главы города, но примет окончательное решение после объявления конкурса. Об этом он сообщил URA.RU. «Буду смотреть на складывающуюся ситуацию. Задач много. Задачи все сложные, непростые, касающиеся большого количества горожан. Понимаю всю полноту ответственности. В настоящее время изучаю проблемы города и возможности быть избранным на эту должность исходя из текущей обстановки. После объявления конкурса приму окончательное решение насчет выдвижения или не выдвижения своей кандидатуры», — рассказал Асташин. Он отметил, что ранее был знаком с бывшей главой Еленой Ситниковой. С 1998 года они вместе работали в городском департаменте имущества. Последние шесть лет Асташин живет в Краснодаре, где был директором Центра олимпийской подготовки, а после работал самозанятым по различным видам деятельности. 17 января депутаты соберутся на заседании гордумы, чтобы принять решение об объявлении конкурса на пост главы Кургана. Асташин стал первым, кто публично заявил о своем желании стать кандидатом на пост главы. Предыдущий руководитель региона Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

Советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин подтвердил, что имеет намерение участвовать в конкурсе на пост главы города, но примет окончательное решение после объявления конкурса. Об этом он сообщил URA.RU. «Буду смотреть на складывающуюся ситуацию. Задач много. Задачи все сложные, непростые, касающиеся большого количества горожан. Понимаю всю полноту ответственности. В настоящее время изучаю проблемы города и возможности быть избранным на эту должность исходя из текущей обстановки. После объявления конкурса приму окончательное решение насчет выдвижения или не выдвижения своей кандидатуры», — рассказал Асташин. Он отметил, что ранее был знаком с бывшей главой Еленой Ситниковой. С 1998 года они вместе работали в городском департаменте имущества. Последние шесть лет Асташин живет в Краснодаре, где был директором Центра олимпийской подготовки, а после работал самозанятым по различным видам деятельности. 17 января депутаты соберутся на заседании гордумы, чтобы принять решение об объявлении конкурса на пост главы Кургана. Асташин стал первым, кто публично заявил о своем желании стать кандидатом на пост главы. Предыдущий руководитель региона Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.