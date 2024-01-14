Курганские депутаты готовятся объявить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

15 января 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы экстренно соберутся 17 января для рассмотрения вопроса об объявлении конкурса на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской городской думы соберутся 17 января на внеочередном заседании комиссии по регламенту гордумы и депутатской этике для рассмотрения вопроса о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Собирают заседание комиссии в среду, чтобы вынести потом на думу решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города», — сообщил Камшилов. Он отметил, что оппозиционные депутаты не будут участвовать в данной комиссии. Информация о возможных кандидатах на пост мэра официально пока еще неизвестна. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты должны будут не более чем за полгода найти замену мэру Елене Ситниковой, ушедшей в отставку 10 января. Сейчас обязанности главы временно исполняет Анастасия Аргышева, которая являлась первым замом мэра. Нового главу депутаты выбирают из кандидатов, которые прошли отбор по результатам специального конкурса. Главу города выбирают тайным голосованием. Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.

Депутаты курганской городской думы соберутся 17 января на внеочередном заседании комиссии по регламенту гордумы и депутатской этике для рассмотрения вопроса о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Собирают заседание комиссии в среду, чтобы вынести потом на думу решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города», — сообщил Камшилов. Он отметил, что оппозиционные депутаты не будут участвовать в данной комиссии. Информация о возможных кандидатах на пост мэра официально пока еще неизвестна. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты должны будут не более чем за полгода найти замену мэру Елене Ситниковой, ушедшей в отставку 10 января. Сейчас обязанности главы временно исполняет Анастасия Аргышева, которая являлась первым замом мэра. Нового главу депутаты выбирают из кандидатов, которые прошли отбор по результатам специального конкурса. Главу города выбирают тайным голосованием. Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.