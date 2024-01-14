14 января 2024

В Тюмени подешевела мебель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мебельные магазины. Екатеринбург
Спрос в областной столице на мебель вырос на 11% Фото:

В Тюмени за год на 9% подешевели кровати и диваны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Товаров». По данным аналитиков, спрос в областной столице на мебель вырос на 11%.

«В ушедшем году жители Тюмени покупали мебель на 11% чаще, при этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 2%. <…> Чаще всего тюменцы покупали товары в категории „Кровати, диваны и кресла“, на них пришлось 24% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 9%», — рассказали в сервисе.

Жители региона также стали чаще покупать кухонные гарнитуры, предметы интерьера и столы и стулья. Средняя цена кроватей составила 10 тысяч рублей, комодов и шкафов — 7,3 тысячи рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год на 9% подешевели кровати и диваны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Товаров». По данным аналитиков, спрос в областной столице на мебель вырос на 11%. «В ушедшем году жители Тюмени покупали мебель на 11% чаще, при этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 2%. <…> Чаще всего тюменцы покупали товары в категории „Кровати, диваны и кресла“, на них пришлось 24% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 9%», — рассказали в сервисе. Жители региона также стали чаще покупать кухонные гарнитуры, предметы интерьера и столы и стулья. Средняя цена кроватей составила 10 тысяч рублей, комодов и шкафов — 7,3 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...