В Тюмени подешевела мебель

15 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Спрос в областной столице на мебель вырос на 11% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за год на 9% подешевели кровати и диваны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Товаров». По данным аналитиков, спрос в областной столице на мебель вырос на 11%. «В ушедшем году жители Тюмени покупали мебель на 11% чаще, при этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 2%. <…> Чаще всего тюменцы покупали товары в категории „Кровати, диваны и кресла“, на них пришлось 24% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 9%», — рассказали в сервисе. Жители региона также стали чаще покупать кухонные гарнитуры, предметы интерьера и столы и стулья. Средняя цена кроватей составила 10 тысяч рублей, комодов и шкафов — 7,3 тысячи рублей.

В Тюмени за год на 9% подешевели кровати и диваны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Товаров». По данным аналитиков, спрос в областной столице на мебель вырос на 11%. «В ушедшем году жители Тюмени покупали мебель на 11% чаще, при этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 2%. <…> Чаще всего тюменцы покупали товары в категории „Кровати, диваны и кресла“, на них пришлось 24% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 9%», — рассказали в сервисе. Жители региона также стали чаще покупать кухонные гарнитуры, предметы интерьера и столы и стулья. Средняя цена кроватей составила 10 тысяч рублей, комодов и шкафов — 7,3 тысячи рублей.