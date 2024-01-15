15 января 2024

Тюменские турагенты рассказали, стоит ли ждать горящих путевок за границу

В Тюмени не будет снижения цен на путевки в Таиланд и Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Отели в Таиланде забронированы на несколько месяцев вперед Фото:

Представители тюменских турфирм не советуют ждать дешевых путевок в Таиланд и Турцию. Спрос на эти направления продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«На горящие путевки рассчитывать не стоит. Сейчас в Таиланде наступает китайский Новый год, и там вообще практически уже свободных отелей для размещения нет. И на март еще в декабре отказывали в подтверждении броней, потому что мест нет», — отметила Светлана Завьялова.

Она также добавляет, что летом в Турцию горящие путевки могут появиться, но, как правило, это будут невостребованные отели, куда не удалось продать места заранее. «Сейчас началось раннее бронирование и условия для покупки туров выгодные. Если ждать, что появятся дешевые путевки, то можно попасть в не самый хороший отель и получить не тот отдых, который ждешь», — добавляет Завьялова.

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Представители тюменских турфирм не советуют ждать дешевых путевок в Таиланд и Турцию. Спрос на эти направления продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «На горящие путевки рассчитывать не стоит. Сейчас в Таиланде наступает китайский Новый год, и там вообще практически уже свободных отелей для размещения нет. И на март еще в декабре отказывали в подтверждении броней, потому что мест нет», — отметила Светлана Завьялова. Она также добавляет, что летом в Турцию горящие путевки могут появиться, но, как правило, это будут невостребованные отели, куда не удалось продать места заранее. «Сейчас началось раннее бронирование и условия для покупки туров выгодные. Если ждать, что появятся дешевые путевки, то можно попасть в не самый хороший отель и получить не тот отдых, который ждешь», — добавляет Завьялова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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