В Кургане 14 января скончался почетный работник общего образования РФ Юрий Радионов, который 30 лет проработал учителем истории и обществознания в школе №24. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети.
«14 января 2024 года ушел из жизни учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея „Наша Память“, Почетный работник общего образования РФ Радионов Юрий Николаевич. Коллеги выражают свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.
В школе №24 Радионов работал с 1994 года. В учреждении отметили, что многие из числа его учеников пошли работать учителями. Гражданская панихида состоится 18 января 2024 года в 12:00 часов в траурном зале «Реквием».
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