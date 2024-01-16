16 января 2024

В Кургане умер почетный работник образования РФ Радионов. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Кургане умер учитель школы №24 Юрий Радионов Фото:

В Кургане 14 января скончался почетный работник общего образования РФ Юрий Радионов, который 30 лет проработал учителем истории и обществознания в школе №24. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети.

«14 января 2024 года ушел из жизни учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея „Наша Память“, Почетный работник общего образования РФ Радионов Юрий Николаевич. Коллеги выражают свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

В школе №24 Радионов работал с 1994 года. В учреждении отметили, что многие из числа его учеников пошли работать учителями. Гражданская панихида состоится 18 января 2024 года в 12:00 часов в траурном зале «Реквием».

В Кургане скончался учитель истории из школы №24 Юрий Радионов
В Кургане скончался учитель истории из школы №24 Юрий Радионов
Фото:

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В Кургане 14 января скончался почетный работник общего образования РФ Юрий Радионов, который 30 лет проработал учителем истории и обществознания в школе №24. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети. «14 января 2024 года ушел из жизни учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея „Наша Память“, Почетный работник общего образования РФ Радионов Юрий Николаевич. Коллеги выражают свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Николаевича», — говорится в сообщении. В школе №24 Радионов работал с 1994 года. В учреждении отметили, что многие из числа его учеников пошли работать учителями. Гражданская панихида состоится 18 января 2024 года в 12:00 часов в траурном зале «Реквием».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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