В Кургане умер почетный работник образования РФ Радионов. Фото

17 января 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Кургане умер учитель школы №24 Юрий Радионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 14 января скончался почетный работник общего образования РФ Юрий Радионов, который 30 лет проработал учителем истории и обществознания в школе №24. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети. «14 января 2024 года ушел из жизни учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея „Наша Память“, Почетный работник общего образования РФ Радионов Юрий Николаевич. Коллеги выражают свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Николаевича», — говорится в сообщении. В школе №24 Радионов работал с 1994 года. В учреждении отметили, что многие из числа его учеников пошли работать учителями. Гражданская панихида состоится 18 января 2024 года в 12:00 часов в траурном зале «Реквием». В Кургане скончался учитель истории из школы №24 Юрий Радионов Фото: группа МБОУ г. Кургана «СОШ №24» (официальная группа) в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане 14 января скончался почетный работник общего образования РФ Юрий Радионов, который 30 лет проработал учителем истории и обществознания в школе №24. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети. «14 января 2024 года ушел из жизни учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея „Наша Память“, Почетный работник общего образования РФ Радионов Юрий Николаевич. Коллеги выражают свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Николаевича», — говорится в сообщении. В школе №24 Радионов работал с 1994 года. В учреждении отметили, что многие из числа его учеников пошли работать учителями. Гражданская панихида состоится 18 января 2024 года в 12:00 часов в траурном зале «Реквием».