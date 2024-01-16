16 января 2024

Прокуратура занялась бандой подростков, которая терроризирует жителей Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Владислав Московских поручил провести проверку информации о банде подростков из Тюмени Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил подчиненным провести проверку информации о банде подростков, которая устраивает дебоши в многоквартирном доме по адресу ул. Ямская,94. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дать оценку действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов и надлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени группа подростков устраивает дебоши и регулярно оскорбляет жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Ямская, 94. Пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте», в котором появилась информация о нарушителях, резко осудили поведение дебоширов и призвали силовиков привлечь их к ответственности.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил подчиненным провести проверку информации о банде подростков, которая устраивает дебоши в многоквартирном доме по адресу ул. Ямская,94. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дать оценку действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов и надлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени группа подростков устраивает дебоши и регулярно оскорбляет жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Ямская, 94. Пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте», в котором появилась информация о нарушителях, резко осудили поведение дебоширов и призвали силовиков привлечь их к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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