Прокуратура занялась бандой подростков, которая терроризирует жителей Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил подчиненным провести проверку информации о банде подростков, которая устраивает дебоши в многоквартирном доме по адресу ул. Ямская,94. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дать оценку действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов и надлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени группа подростков устраивает дебоши и регулярно оскорбляет жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Ямская, 94. Пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте», в котором появилась информация о нарушителях, резко осудили поведение дебоширов и призвали силовиков привлечь их к ответственности.
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