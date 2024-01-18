Какие кинопремьеры пройдут в Тюмени в январе. Список

В тюменских кинотеатрах в январе будут показывать драмы и ужасы
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Предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра». Челябинск , кинотеатр, зал, кинозал, зрители
Российские режиссеры в начале года представили зрителям военную драму и семейную комедию Фото:

Четверг — традиционно день премьер в кинотеатрах. Редакция URA.RU подготовила обзор новинок, которые тюменцы смогут увидеть в кино начиная с 18 января.

Военные фильмы

«Воздух»

Съемки фильма Алексея Германа-младшего из-за ковида и локдаунов растянулись на три года. Картина, рассказывающая о подразделении женщин-летчиков во времена Великой Отечественный войны, уже была показана на Токийском международном кинофестивале. Одну из главных ролей в ней сыграл Сергей Безруков.

«Белая птица. Новое чудо»

Трогательная военная драма времен Второй мировой войны. Бабушка мальчика, которого травят в школе, рассказывает ему о том, как ее спас из оккупированной Франции юноша со схожими проблемами. Главную роль играет Джулиан Андерсон.

Драмы

«Большая гонка. «Лянча» против «Ауди»

Спортивная драма с натурными съемками режиссера Стефано Мордини о противостоянии двух легендарных автомобильных брендов «Лянча» и «Ауди» в ралли. Фильм отмечен критиками, как обязательный к просмотру.

«Из глубины»

Американский триллер о потерпевшем крушении самолете, в котором оказываются заперты пассажиры. Это приводит их к тяжелой борьбе за выживание.

«Задира»

Дебютная работа британского режиссера Шарлотты Риган уже заняла первое место на кинофестивале «Сандерс». Эта история о 12-летней девочке, которая живет одна после смерти матери. Но в ее жизни внезапно появляется блудный отец — бандит.

Ужасы, триллеры

«Вкус страха»

Южнокорейские фильмы ужасов уже давно пугают российского зрителя гораздо больше, чем американские или отечественные триллеры. Режиссер Ан Сан-хун объединил 10 коротких киноновелл на тему паранормальных явлений в одну картину.

«Вурдалак»

История про вампиров из Средневековья, снятая французом Андреем Бо. Эмиссар короля Франции натыкается в глухой чаще на странный дом, где и будут проходить странные события.

«Дорога в один конец»

Американская картина, рассказывающая о муках совести водителя автомобиля. Которому предстоит привезти ни о чем не подозревающего человека на казнь.

Комедии

«Танцуй, селедка!»

Российская комедия, где главные роли исполнили Саша Бортич и Павел Майков. Героине предстоит похоронить своего отца, который неожиданно ожил на один день, чтобы наладить отношения с дочерью.

«Лето во Франции»

Легкомысленная французская комедия. Две семейные пары во время путешествия решают, что стоит обменяться партнерами. Но об этом знают не все участники процесса.

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Четверг — традиционно день премьер в кинотеатрах. Редакция URA.RU подготовила обзор новинок, которые тюменцы смогут увидеть в кино начиная с 18 января. Военные фильмы «Воздух» Съемки фильма Алексея Германа-младшего из-за ковида и локдаунов растянулись на три года. Картина, рассказывающая о подразделении женщин-летчиков во времена Великой Отечественный войны, уже была показана на Токийском международном кинофестивале. Одну из главных ролей в ней сыграл Сергей Безруков. «Белая птица. Новое чудо» Трогательная военная драма времен Второй мировой войны. Бабушка мальчика, которого травят в школе, рассказывает ему о том, как ее спас из оккупированной Франции юноша со схожими проблемами. Главную роль играет Джулиан Андерсон. Драмы «Большая гонка. «Лянча» против «Ауди» Спортивная драма с натурными съемками режиссера Стефано Мордини о противостоянии двух легендарных автомобильных брендов «Лянча» и «Ауди» в ралли. Фильм отмечен критиками, как обязательный к просмотру. «Из глубины» Американский триллер о потерпевшем крушении самолете, в котором оказываются заперты пассажиры. Это приводит их к тяжелой борьбе за выживание. «Задира» Дебютная работа британского режиссера Шарлотты Риган уже заняла первое место на кинофестивале «Сандерс». Эта история о 12-летней девочке, которая живет одна после смерти матери. Но в ее жизни внезапно появляется блудный отец — бандит. Ужасы, триллеры «Вкус страха» Южнокорейские фильмы ужасов уже давно пугают российского зрителя гораздо больше, чем американские или отечественные триллеры. Режиссер Ан Сан-хун объединил 10 коротких киноновелл на тему паранормальных явлений в одну картину. «Вурдалак» История про вампиров из Средневековья, снятая французом Андреем Бо. Эмиссар короля Франции натыкается в глухой чаще на странный дом, где и будут проходить странные события. «Дорога в один конец» Американская картина, рассказывающая о муках совести водителя автомобиля. Которому предстоит привезти ни о чем не подозревающего человека на казнь. Комедии «Танцуй, селедка!» Российская комедия, где главные роли исполнили Саша Бортич и Павел Майков. Героине предстоит похоронить своего отца, который неожиданно ожил на один день, чтобы наладить отношения с дочерью. «Лето во Франции» Легкомысленная французская комедия. Две семейные пары во время путешествия решают, что стоит обменяться партнерами. Но об этом знают не все участники процесса.
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