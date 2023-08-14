В ЯНАО жители депрессивного села переезжают в самый современный микрорайон Нового Уренгоя

Жителей Газ-Сале (ЯНАО) начали переселять из аварийного жилья. Новые квартиры расположены в микрорайоне Славянском в Новом Уренгое. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Как и обещал, начали заселять жителей Газ-Сале в микрорайон Славянский Нового Уренгоя. В шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура: построили новый садик с бассейном, детские и спортивные площадки, готовится к запуску Арктический лицей, возводим кванториум», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых ожидаемых событий года станет расселение Газ-Сале. Село в народе прозвали депрессивным. Здесь закрылись все предприятия, предоставляющие рабочие места. Жилой фонд изношен на 80%. Большинство селян хотят переехать в другие муниципалитеты.
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