14 августа 2023

В ЯНАО жители депрессивного села переезжают в самый современный микрорайон Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО: началось расселение жителей Газ-Сале из аварийного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, заброшенный дом, заброшка, село бондюг
В Газ-Сале жилой фонд изношен на 80% Фото:

Жителей Газ-Сале (ЯНАО) начали переселять из аварийного жилья. Новые квартиры расположены в микрорайоне Славянском в Новом Уренгое. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Как и обещал, начали заселять жителей Газ-Сале в микрорайон Славянский Нового Уренгоя. В шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура: построили новый садик с бассейном, детские и спортивные площадки, готовится к запуску Арктический лицей, возводим кванториум», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых ожидаемых событий года станет расселение Газ-Сале. Село в народе прозвали депрессивным. Здесь закрылись все предприятия, предоставляющие рабочие места. Жилой фонд изношен на 80%. Большинство селян хотят переехать в другие муниципалитеты.

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Жителей Газ-Сале (ЯНАО) начали переселять из аварийного жилья. Новые квартиры расположены в микрорайоне Славянском в Новом Уренгое. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Как и обещал, начали заселять жителей Газ-Сале в микрорайон Славянский Нового Уренгоя. В шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура: построили новый садик с бассейном, детские и спортивные площадки, готовится к запуску Арктический лицей, возводим кванториум», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых ожидаемых событий года станет расселение Газ-Сале. Село в народе прозвали депрессивным. Здесь закрылись все предприятия, предоставляющие рабочие места. Жилой фонд изношен на 80%. Большинство селян хотят переехать в другие муниципалитеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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