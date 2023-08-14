В ЯНАО жители депрессивного села переезжают в самый современный микрорайон Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО: началось расселение жителей Газ-Сале из аварийного жилья

В Газ-Сале жилой фонд изношен на 80% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Газ-Сале (ЯНАО) начали переселять из аварийного жилья. Новые квартиры расположены в микрорайоне Славянском в Новом Уренгое. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Как и обещал, начали заселять жителей Газ-Сале в микрорайон Славянский Нового Уренгоя. В шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура: построили новый садик с бассейном, детские и спортивные площадки, готовится к запуску Арктический лицей, возводим кванториум», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых ожидаемых событий года станет расселение Газ-Сале. Село в народе прозвали депрессивным. Здесь закрылись все предприятия, предоставляющие рабочие места. Жилой фонд изношен на 80%. Большинство селян хотят переехать в другие муниципалитеты.