Водители тюменских автобусов готовятся к забастовке

Водителей маршрутных автобусов Тюмени не устраивают условия работы
Водители тюменских маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Тюменские водители маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Они планируют массово не выйти на линию уже в ближайшее время. Пока у нас есть информация только об одном маршруте — 52», — говорится в сообщении.
Предполагается, что причиной скорой забастовки являются тяжелые условия труда. «Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — приводит канал на условиях анонимности слова водителя, готового бастовать.
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