17 января 2024

Водители тюменских автобусов готовятся к забастовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей маршрутных автобусов Тюмени не устраивают условия работы Фото:

Водители тюменских маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Тюменские водители маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Они планируют массово не выйти на линию уже в ближайшее время. Пока у нас есть информация только об одном маршруте — 52», — говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной скорой забастовки являются тяжелые условия труда. «Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — приводит канал на условиях анонимности слова водителя, готового бастовать.

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Водители тюменских маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Тюменские водители маршрутных автобусов готовятся к забастовке. Они планируют массово не выйти на линию уже в ближайшее время. Пока у нас есть информация только об одном маршруте — 52», — говорится в сообщении. Предполагается, что причиной скорой забастовки являются тяжелые условия труда. «Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — приводит канал на условиях анонимности слова водителя, готового бастовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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