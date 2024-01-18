Мэрия Тюмени: сообщения о готовящейся забастовке водителей автобусов — фейк

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, снег, троллейбус, проезжая часть, общественный транспорт
В Тюмени распространилась информация о забастовке водителей автобусов Фото:

Информация, которая связана с забастовкой тюменских водителей автобусов, является фейком. Об этом журналисту URA.RU сообщили в местном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

«Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени незамедлительно связался с перевозчиком по маршруту — ООО „Автолинии“. Руководство компании сообщило, что информация не соответствует действительности и является недостоверной», — сообщили в пресс-службе департамента.

С каждым сотрудником были проведены переговоры. Все высказались о том, что не планировали проводить забастовку и пояснили, что данную информацию слышат впервые. По словам пресс-службы, водители на предприятии работают более 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством компании.

Информация о забастовке, которая должна была якобы состоятся 18 января, появилась на некоторых ресурсах в социальных сетях. Ее, по ложной информации, должны были организовать водители маршрута № 52.

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Информация, которая связана с забастовкой тюменских водителей автобусов, является фейком. Об этом журналисту URA.RU сообщили в местном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. «Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени незамедлительно связался с перевозчиком по маршруту — ООО „Автолинии“. Руководство компании сообщило, что информация не соответствует действительности и является недостоверной», — сообщили в пресс-службе департамента. С каждым сотрудником были проведены переговоры. Все высказались о том, что не планировали проводить забастовку и пояснили, что данную информацию слышат впервые. По словам пресс-службы, водители на предприятии работают более 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством компании. Информация о забастовке, которая должна была якобы состоятся 18 января, появилась на некоторых ресурсах в социальных сетях. Ее, по ложной информации, должны были организовать водители маршрута № 52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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