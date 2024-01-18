18 января 2024

В Курганской области ликвидировали мусорный полигон на 12 гектарах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, птицы, отходы, полигон тбо, мусорка, бульдозер на свалке, свалка, мусорный полигон, экология
В Шадринске ликвидировали свалку отходов Фото:

В Курганской области завершили ликвидацию старого мусорного полигона площадью 12 гектаров в Шадринске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«Масштабные двухлетние работы по рекультивации старого полигона в Шадринске завершены. За время своего существования городская свалка выросла до 11,8 га и 340 тысяч кубометров ТБО», — говорится в сообщении мэрии. Все отходы были перемещены на площадку размером 5,7 гектара.

В администрации отметили, что полигон прекратил прием отходов еще в 2019 году. Из-за постоянных пожаров мусора и неудобств жителям города и близлежащих населенных пунктов было принято решение его ликвидации. Рекультивацией свалки в 2022 году занялось предприятие «Дон». «Для этого устанавливался саркофаг из двух слоев песка, бентонитовых матов и плодородного грунта. Также была установлена система дегазации, посеяны многолетние травы», — рассказал заместитель главы города Александр Бритвин.

Работы по ликвидации свалки и восстановлению земель проводилась в рамках нацпроета «Экология». На рекультивацию было потрачено около 130 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ликвидируют свалку с трупами животных. По данным УМВД региона, ее организовала компания «Экоцентр». На свалку выбрасывали останки свиней, телят и головы коров.

В Шадринске ликвидировали старый мусорный полигон
В Шадринске ликвидировали старый мусорный полигон
Фото:
Рекультивацией полигона, на котором были накоплены сотни тысяч кубометров отходов, занималась компания «Дон»
Рекультивацией полигона, на котором были накоплены сотни тысяч кубометров отходов, занималась компания «Дон»
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области завершили ликвидацию старого мусорного полигона площадью 12 гектаров в Шадринске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Масштабные двухлетние работы по рекультивации старого полигона в Шадринске завершены. За время своего существования городская свалка выросла до 11,8 га и 340 тысяч кубометров ТБО», — говорится в сообщении мэрии. Все отходы были перемещены на площадку размером 5,7 гектара. В администрации отметили, что полигон прекратил прием отходов еще в 2019 году. Из-за постоянных пожаров мусора и неудобств жителям города и близлежащих населенных пунктов было принято решение его ликвидации. Рекультивацией свалки в 2022 году занялось предприятие «Дон». «Для этого устанавливался саркофаг из двух слоев песка, бентонитовых матов и плодородного грунта. Также была установлена система дегазации, посеяны многолетние травы», — рассказал заместитель главы города Александр Бритвин. Работы по ликвидации свалки и восстановлению земель проводилась в рамках нацпроета «Экология». На рекультивацию было потрачено около 130 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ликвидируют свалку с трупами животных. По данным УМВД региона, ее организовала компания «Экоцентр». На свалку выбрасывали останки свиней, телят и головы коров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...