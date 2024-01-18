В Шадринске ликвидировали свалку отходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области завершили ликвидацию старого мусорного полигона площадью 12 гектаров в Шадринске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«Масштабные двухлетние работы по рекультивации старого полигона в Шадринске завершены. За время своего существования городская свалка выросла до 11,8 га и 340 тысяч кубометров ТБО», — говорится в сообщении мэрии. Все отходы были перемещены на площадку размером 5,7 гектара.

В администрации отметили, что полигон прекратил прием отходов еще в 2019 году. Из-за постоянных пожаров мусора и неудобств жителям города и близлежащих населенных пунктов было принято решение его ликвидации. Рекультивацией свалки в 2022 году занялось предприятие «Дон». «Для этого устанавливался саркофаг из двух слоев песка, бентонитовых матов и плодородного грунта. Также была установлена система дегазации, посеяны многолетние травы», — рассказал заместитель главы города Александр Бритвин.

Работы по ликвидации свалки и восстановлению земель проводилась в рамках нацпроета «Экология». На рекультивацию было потрачено около 130 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ликвидируют свалку с трупами животных. По данным УМВД региона, ее организовала компания «Экоцентр». На свалку выбрасывали останки свиней, телят и головы коров.

В Шадринске ликвидировали старый мусорный полигон Фото: telegram-канал «Шадринск. Официально»

Рекультивацией полигона, на котором были накоплены сотни тысяч кубометров отходов, занималась компания «Дон» Фото: telegram-канал «Шадринск. Официально»