Новоуренгойцы столкнулись с многочасовой задержкой авиарейса в Москву
В аэропорту Нового Уренгоя на восемь часов был задержан самолет до аэропорта Домодедово (Москва). Данные о задержке рейса сибирской авиакомпании опубликованы на онлайн-табло аэропорта.
«Задержка регулярного авиарейса произошла по технической причине. В настоящее время самолет вылетел», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
Самолет сибирской авиакомпании должен был вылететь по расписанию в 8:25 19 января. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел в 16:31. Также задерживается рейс до Самары.
В Новом Уренгое на восемь часов задержался рейс в Домодедово
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