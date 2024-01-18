18 января 2024

В аэропорту Нового Уренгоя пассажиры восемь часов ждали вылет в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, салон самолета
Новоуренгойцы столкнулись с многочасовой задержкой авиарейса в Москву Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя на восемь часов был задержан самолет до аэропорта Домодедово (Москва). Данные о задержке рейса сибирской авиакомпании опубликованы на онлайн-табло аэропорта.

«Задержка регулярного авиарейса произошла по технической причине. В настоящее время самолет вылетел», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

Самолет сибирской авиакомпании должен был вылететь по расписанию в 8:25 19 января. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел в 16:31. Также задерживается рейс до Самары.

В Новом Уренгое на восемь часов задержался рейс в Домодедово
В Новом Уренгое на восемь часов задержался рейс в Домодедово
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя на восемь часов был задержан самолет до аэропорта Домодедово (Москва). Данные о задержке рейса сибирской авиакомпании опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Задержка регулярного авиарейса произошла по технической причине. В настоящее время самолет вылетел», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет сибирской авиакомпании должен был вылететь по расписанию в 8:25 19 января. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел в 16:31. Также задерживается рейс до Самары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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