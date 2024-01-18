Общество Транспорт В аэропорту Нового Уренгоя пассажиры восемь часов ждали вылет в Москву. Скрин 19 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + Новоуренгойцы столкнулись с многочасовой задержкой авиарейса в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя на восемь часов был задержан самолет до аэропорта Домодедово (Москва). Данные о задержке рейса сибирской авиакомпании опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Задержка регулярного авиарейса произошла по технической причине. В настоящее время самолет вылетел», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет сибирской авиакомпании должен был вылететь по расписанию в 8:25 19 января. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел в 16:31. Также задерживается рейс до Самары. В Новом Уренгое на восемь часов задержался рейс в Домодедово Фото: скрин с сайта аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/?ready=yes В аэропорту Нового Уренгоя на восемь часов был задержан самолет до аэропорта Домодедово (Москва). Данные о задержке рейса сибирской авиакомпании опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Задержка регулярного авиарейса произошла по технической причине. В настоящее время самолет вылетел», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет сибирской авиакомпании должен был вылететь по расписанию в 8:25 19 января. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел в 16:31. Также задерживается рейс до Самары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям