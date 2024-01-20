Следователи ЯНАО проверят жалобу матери ребенка-астматика на аварийное жилье

21 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! По жалобе женщины, проживающей с ребенком-астматиком в аварийном доме в Ноябрьске, начата проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО организована доследственная проверка по размещенной в интернете информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме на улице Республики. <…> Сообщается, что в Ноябрьске семья с ребенком-инвалидом вынуждена дожидаться переселения из аварийного жилья в условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью жильцов», — написано в telegram-канале ведомства. Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Она рассказала, что в бойлерной, которая находится прямо за стеной ее квартиры, много месяцев хлещет вода, из-за постоянной сырости вздулся потолок, а в квартирах невозможно находиться из-за вони.

По жалобе женщины, проживающей с ребенком-астматиком в аварийном доме в Ноябрьске, начата проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО организована доследственная проверка по размещенной в интернете информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме на улице Республики. <…> Сообщается, что в Ноябрьске семья с ребенком-инвалидом вынуждена дожидаться переселения из аварийного жилья в условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью жильцов», — написано в telegram-канале ведомства. Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Она рассказала, что в бойлерной, которая находится прямо за стеной ее квартиры, много месяцев хлещет вода, из-за постоянной сырости вздулся потолок, а в квартирах невозможно находиться из-за вони.