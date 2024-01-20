20 января 2024
19 января 2024

Следователи ЯНАО проверят жалобу матери ребенка-астматика на аварийное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав граждан Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

По жалобе женщины, проживающей с ребенком-астматиком в аварийном доме в Ноябрьске, начата проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО организована доследственная проверка по размещенной в интернете информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме на улице Республики. <…> Сообщается, что в Ноябрьске семья с ребенком-инвалидом вынуждена дожидаться переселения из аварийного жилья в условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью жильцов», — написано в telegram-канале ведомства.

Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Она рассказала, что в бойлерной, которая находится прямо за стеной ее квартиры, много месяцев хлещет вода, из-за постоянной сырости вздулся потолок, а в квартирах невозможно находиться из-за вони.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По жалобе женщины, проживающей с ребенком-астматиком в аварийном доме в Ноябрьске, начата проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО организована доследственная проверка по размещенной в интернете информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме на улице Республики. <…> Сообщается, что в Ноябрьске семья с ребенком-инвалидом вынуждена дожидаться переселения из аварийного жилья в условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью жильцов», — написано в telegram-канале ведомства. Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Она рассказала, что в бойлерной, которая находится прямо за стеной ее квартиры, много месяцев хлещет вода, из-за постоянной сырости вздулся потолок, а в квартирах невозможно находиться из-за вони.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...