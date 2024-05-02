Власти снизили цену земли в затонувшей «курганской Рублевке» ради инвесторов

03 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В селе Кетово снизили стоимость земли под жилую застройку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Кетово под Курганом, которое затопило наводнением, стоимость земли для жилой застройки снизили более чем в два раза — 15,6 миллиона рублей за два участка площадью свыше 152 гектаров. Информация о проведении аукционов размещена на сайте торгов. «Продаются два земельных участка в селе Кетово. Площадь территорий более 152 га. Общая стоимость снизилась с 15,6 до 7,1 млн рублей», — указано в документации. Они находятся в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай» и «Заря») ДНТ «Калинка» и ДНТ Прохладный. Всего в Кетовском округе на продажу выставлены семь земельных участков. В селе Введенское стоимость земли снижена с 35,2 до 15,8 млн рублей за два участка. В деревне Логоушка — с 10 до 4,5 млн, в селе Сычево — с одного млн до 450 тысяч, в селе Садовое — с 14,1 до 6,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что из-за наводнения в Курганской области затопило село Кетово. Под сильное затопление попали улицы, находящиеся в низине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кетово под Курганом, которое затопило наводнением, стоимость земли для жилой застройки снизили более чем в два раза — 15,6 миллиона рублей за два участка площадью свыше 152 гектаров. Информация о проведении аукционов размещена на сайте торгов. «Продаются два земельных участка в селе Кетово. Площадь территорий более 152 га. Общая стоимость снизилась с 15,6 до 7,1 млн рублей», — указано в документации. Они находятся в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай» и «Заря») ДНТ «Калинка» и ДНТ Прохладный. Всего в Кетовском округе на продажу выставлены семь земельных участков. В селе Введенское стоимость земли снижена с 35,2 до 15,8 млн рублей за два участка. В деревне Логоушка — с 10 до 4,5 млн, в селе Сычево — с одного млн до 450 тысяч, в селе Садовое — с 14,1 до 6,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что из-за наводнения в Курганской области затопило село Кетово. Под сильное затопление попали улицы, находящиеся в низине.