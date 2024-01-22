Тюменские ковры оценят эксперты «Росконгресса»

Бренд «Тюменский ковер» принимает участие во всероссийском форуме грантов

22 января 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Создатели бренда считают, что о тюменском ковре должна знать вся Россия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский бренд, выпускающий ковры, принимает участие в конкурсе грантов от «Росконгресса». Об этом URA.RU рассказала руководитель «Тюменского махрового ковра» Наталья Денисова. «Мы подали заявку на всероссийский конкурс грантов от „Росконгресса“. Нам очень важно популяризировать бренд за пределами региона, сделать его узнаваемым. Вряд ли там будут большие суммы, скорее помощь в продвижении, в информационном освещении», — рассказала URA.RU Наталья Денисова. Тюменская мастерская уже получала региональные гранты, благодаря которым была создана линейка сувениров из ковра, а также разработан логотип марки. Итоги конкурса грантов от «Росконгресса» подведут в марте. Ранее URA.RU писало, что тюменский ковер положили под лед на одном из катков Тюмени.

Тюменский бренд, выпускающий ковры, принимает участие в конкурсе грантов от «Росконгресса». Об этом URA.RU рассказала руководитель «Тюменского махрового ковра» Наталья Денисова. «Мы подали заявку на всероссийский конкурс грантов от „Росконгресса“. Нам очень важно популяризировать бренд за пределами региона, сделать его узнаваемым. Вряд ли там будут большие суммы, скорее помощь в продвижении, в информационном освещении», — рассказала URA.RU Наталья Денисова. Тюменская мастерская уже получала региональные гранты, благодаря которым была создана линейка сувениров из ковра, а также разработан логотип марки. Итоги конкурса грантов от «Росконгресса» подведут в марте. Ранее URA.RU писало, что тюменский ковер положили под лед на одном из катков Тюмени.