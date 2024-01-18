18 января 2024

Тюменцев попросили не красть ковер, который уложили на катке у набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковер положили на набережной Туры возле Конторы пароходства Фото:

Жителей и гостей Тюмени попросили не трогать ковер, уложенный под лед возле «Конторы пароходства» на набережной Туры, и не пытаться достать его из-подо льда. Об этом URA.RU рассказала специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина. В 2023 году тюменцы неоднократно пытались разобрать куски такого же ковра на сувениры.

«Мы заливаем ковер льдом уже второй год подряд. В прошлом столкнулись с тем, что многие горожане хотели раздолбить лед и унести с собой хоть кусочек ковра на память. В этом году у нас предусмотрены ежедневные технические перерывы для новой заливки льда на этот случай», — рассказала URA.RU специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина.

Ковер уложили под лед 19 января, он изготовлен тюменской фирмой из синтетических материалов. После таяния льда его утилизируют. Ранее URA.RU писало о самом большом катке в Тюмени и области.

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Жителей и гостей Тюмени попросили не трогать ковер, уложенный под лед возле «Конторы пароходства» на набережной Туры, и не пытаться достать его из-подо льда. Об этом URA.RU рассказала специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина. В 2023 году тюменцы неоднократно пытались разобрать куски такого же ковра на сувениры. «Мы заливаем ковер льдом уже второй год подряд. В прошлом столкнулись с тем, что многие горожане хотели раздолбить лед и унести с собой хоть кусочек ковра на память. В этом году у нас предусмотрены ежедневные технические перерывы для новой заливки льда на этот случай», — рассказала URA.RU специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина. Ковер уложили под лед 19 января, он изготовлен тюменской фирмой из синтетических материалов. После таяния льда его утилизируют. Ранее URA.RU писало о самом большом катке в Тюмени и области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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