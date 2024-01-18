Тюменцев попросили не красть ковер, который уложили на катке у набережной

Жителей и гостей Тюмени попросили не трогать ковер, уложенный под лед возле «Конторы пароходства» на набережной Туры, и не пытаться достать его из-подо льда. Об этом URA.RU рассказала специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина. В 2023 году тюменцы неоднократно пытались разобрать куски такого же ковра на сувениры.
«Мы заливаем ковер льдом уже второй год подряд. В прошлом столкнулись с тем, что многие горожане хотели раздолбить лед и унести с собой хоть кусочек ковра на память. В этом году у нас предусмотрены ежедневные технические перерывы для новой заливки льда на этот случай», — рассказала URA.RU специалист по связям с общественностью спортивной школы «Прибой» Ирина Нигматуллина.
Ковер уложили под лед 19 января, он изготовлен тюменской фирмой из синтетических материалов. После таяния льда его утилизируют. Ранее URA.RU писало о самом большом катке в Тюмени и области.
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